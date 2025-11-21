Cerrar X
Finanzas

Se ubica aduana Colombia como una de las de mayor flujo comercial

Dicho punto fronterizo localizado en Anáhuac, Nuevo León, reporta un flujo comercial de $863,417 millones de pesos en agosto

  • 21
  • Noviembre
    2025

Ni la imposición de cuotas arancelarias ha logrado frenar el flujo comercial en las aduanas del país. 

Y es que, en lo referente al flujo comercial hacia Estados Unidos, las aduanas del norte del país están marcando la diferencia, y dentro de este contexto, la Aduana Colombia en Nuevo León se posiciona dentro del top cinco de aquéllas con mayor valor comercial. 

Datos de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) muestran que en agosto, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana, Reynosa y Colombia concentraron dicha actividad y esto se vio influenciado por la manufactura avanzada. 

Expertos destacan que este desempeño consolida a la franja norte como el corredor industrial de mayor dinamismo en México. 

El primer y segundo lugar lo encabezan las aduanas de Nuevo Laredo y Ciudad Juárez. 

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, se reporta un valor comercial de $4,413,986 millones de pesos, mientras que en Ciudad Juárez, Chihuahua, reportó $3,658,415 millones de pesos. 

Enseguida se ubica la aduana de Tijuana, Baja California, con $1,304,177 millones de pesos durante agosto. 

En cuarto sitio se ubica Reynosa, Tamaulipas, con $959,420 millones de pesos, y muy de cerca, en quinto lugar, la Aduana Colombia en Anáhuac, Nuevo León, con $863,417 millones de pesos. 

La aduana Colombia, en Nuevo León, destaca en el flujo de partes automotrices y consolida su papel como nodo logístico clave para el sector automotriz del noreste mexicano. 

La tendencia anticipa para los siguientes meses un aumento en la demanda de servicios logísticos, infraestructura aduanera y especialización técnica, particularmente en sectores vinculados con automatización, electromovilidad y equipos de control industrial, que forman parte del tránsito hacia una economía manufacturera digitalizada.


