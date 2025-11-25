Se ubica inflación en 3.61%; influye alza en electricidad

La inflación subió en la primera quincena de noviembre al ubicarse en 3.61%, acelerándose con respecto a lo observado en la quincena previa, que fue de 3.50%, pero hilando nueve quincenas abajo del 4 por ciento.

Aunque el indicador aún se encuentra por debajo del 4.56% de la primera quincena de noviembre de 2024, las cifras del Inegi muestran que este repunte fue a causa principalmente de los energéticos o electricidad y el transporte.

Expertos consideran que esto puede atribuirse al término del subsidio a las tarifas eléctricas de verano en once ciudades del país.

Entre los productos que más presionaron al alza en la inflación quincenal destacan electricidad con un aumento de 20.70%, transporte colectivo con 4.32%, servicios profesionales con 10.56%, tomate con 3.98% y transporte aéreo con 4.60 por ciento.

Otros servicios y alimentos como fondas, loncherías, restaurantes, productos para el cabello, vivienda y alimentos cocinados también aportaron incrementos menores.

En contraste, varios licores y bebidas alcohólicas encabezaron la lista de productos con mayor impacto a la baja en los precios al consumidor.

“A tasa anual, la inflación general se ubicó en 3.61%, acelerándose con respecto a lo observado en la quincena previa (3.50%), pero hilando nueve quincenas por debajo del 4 por ciento.

Al interior, destaca que la inflación subyacente se mantuvo en 4.32% anual por segunda quincena al hilo, evidenciando que su proceso de convergencia con el objetivo del Banco de México del 3% se ha estancado.

Estiman repunte al inicio del 2026

El área de Estudios Económicos de Banamex indicó que podría haber un repunte en la inflación al arranque del 2026.

"Vemos presiones inflacionarias elevadas en 2026. Anticipamos un repunte de la inflación anual a inicios de 2026 como consecuencia de los efectos de los incrementos a impuestos”, señaló.

Por otro lado, agregó, “anticipamos que continúe la política de aumentos significativos al salario mínimo, con un crecimiento para el siguiente año de alrededor de 11%, por lo que persistirán presiones sobre los precios asociados a los costos laborales (sobre todo en los servicios)”.

Con ello, la dirección de Estudios Económicos de Banamex proyecta que la inflación general anual se ubicará alrededor de 4.5% en el primer trimestre de 2026 y en 4.3% al cierre de dicho año.

