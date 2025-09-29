Cerrar X
Whats_App_Image_2025_09_29_at_8_36_44_PM_2c0bac4fdb
Finanzas

Secretaría de Economía y Meta lanzan plan digital para las PyMEs

La alianza impulsa a empresas con cursos, talleres y recursos digitales gratuitos para fortalecer el programa 'Hecho en México' y su presencia global

  • 29
  • Septiembre
    2025

La Secretaría de Economía y Meta anunciaron nuevas acciones para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) a través del programa “Hecho en México”.

Entre las iniciativas destaca el curso gratuito y autogestivo “Impulsa lo Hecho en México”*, disponible en línea, que enseña a usar herramientas digitales como WhatsApp para Negocios, Reels e inteligencia artificial.

Además, el próximo octubre se realizarán los “Jueves de Meta para lo Hecho en México”, una serie de cuatro webinars gratuitos sobre cómo mejorar la presencia digital de los negocios usando las plataformas de Meta.

La colaboración incluye también apoyo específico para mujeres emprendedoras, protección de la marca “Hecho en México” en redes sociales y acceso permanente a recursos formativos.

Autoridades de la Secretaría de Economía y Meta coincidieron en que estas acciones impulsan la transformación digital de miles de MiPyMEs mexicanas, promoviendo su crecimiento e internacionalización.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_2_29_18_PM_398a2b1c6a
Estudio refleja efectos nocivos de las dietas keto
EH_FOTO_VERTICAL_79_9000d2eeac
Se reúne Ebrard con Embajador de China y abordan tema arancelario
ebrard_amazon_8cc5bb0205
México y Amazon firman convenio para apoyar a empresas mexicanas
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_09_30_at_3_36_54_PM_325a1c9cd9
Alcaldes de la Región Norte cierran filas en materia de seguridad
pipa_gas_conductor_10de2ed4e7
Explosión de pipa en CDMX fue por error humano, concluye Fiscalía
Whats_App_Image_2025_09_30_at_3_17_03_PM_2_b57e2d9bee
Reconocen trayectoria del matador Eloy Cavazos
publicidad

Más Vistas

Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_4c3ea03e84
Afirma papá que virgen protege a bebé durante derrumbe
finanzas_cigarros_6cd5410f93
Serán cigarros en NL ¡todo un lujo!...su precio subirá más de 20%
d0cb1edb_2792_4f9e_b7f1_a58fc8c97558_27ead0caff
Respaldan morenistas a Jesús Nava en su cuarto informe
publicidad
×