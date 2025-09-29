Secretaría de Economía y Meta lanzan plan digital para las PyMEs

La Secretaría de Economía y Meta anunciaron nuevas acciones para fortalecer a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs) a través del programa “Hecho en México”.

Entre las iniciativas destaca el curso gratuito y autogestivo “Impulsa lo Hecho en México”*, disponible en línea, que enseña a usar herramientas digitales como WhatsApp para Negocios, Reels e inteligencia artificial.

Además, el próximo octubre se realizarán los “Jueves de Meta para lo Hecho en México”, una serie de cuatro webinars gratuitos sobre cómo mejorar la presencia digital de los negocios usando las plataformas de Meta.

La colaboración incluye también apoyo específico para mujeres emprendedoras, protección de la marca “Hecho en México” en redes sociales y acceso permanente a recursos formativos.

Autoridades de la Secretaría de Economía y Meta coincidieron en que estas acciones impulsan la transformación digital de miles de MiPyMEs mexicanas, promoviendo su crecimiento e internacionalización.

