Sector de telecomunicaciones incrementa ingresos en 5.3%

De acuerdo con un reporte de la firma The Competitive Intelligence Unit (The CIU), el sector de telecomunicaciones tuvo un crecimiento anual promedio de 5.3%.

El 2022 fue un año de 'estar muy conectados y en comunicación', y prueba de ello es que el mercado de telecomunicaciones móviles en México alcanzó un crecimiento anual promedio de 5.3% en sus ingresos.



No obstante, en su desagregación por componentes, se registró una contracción de 8.1% por la venta de dispositivos móviles, la cual fue compensada y superada, indicó en un reporte la firma The Competitive Intelligence Unit (The CIU).



En lo que se refiere al número de líneas móviles, señaló que este segmento registra una evolución positiva durante los años recientes, a pesar de la influencia de factores externos.

Así, apuntó, “durante los primeros tres trimestres de 2022 el crecimiento promedio de las líneas fue de 6.0%, en una trayectoria ascendente trimestre tras trimestre”.



A partir de las trayectorias anteriores y la proyección de mejor actividad económica al cierre del año, se prevé un crecimiento de entre 4.2% y 4.6% para el sector de las telecomunicaciones en México en general en 2022, con un valor central de 4.4%, similar al registrado durante 2021, añadió la firma de consultoría.



¿Qué viene para este año?

De acuerdo con The CIU, se pronostica que la evolución incesante en el consumo de minutos de voz, canales y contenidos contratados, pero sobre todo la expansión en la conectividad fija y móvil, aunado al creciente despliegue y desarrollo de las redes de nueva generación y la innovación en la oferta de servicios, resulten en un crecimiento del sector de telecomunicaciones de 3.4% durante 2023.