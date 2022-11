Semana de eventos que marcarán huella para 2023

La capital de Nuevo León comparte frontera con Estados Unidos y cuenta con una ubicación estratégica que convierte al destino en un importante centro logístico.

Mucha actividad esta semana en la ciudad, debido a que se están llevando a cabo expos, congresos, talks y conferencias. No cabe la menor duda que Monterrey inspira a nacionales e internacionales a poner la primera piedra de muchas ideas, novedades y pautas que marcarán diferencia para el próximo año.

De todo lo que está sucediendo podemos enfatizar dos eventos: el INC Mty 2022 y Alacero Summit 2022.

De INC Mty 2022 podemos mencionar que está celebrando su décima edición. Hay que recordarle a los lectores que este “festival” como se denominan propiamente, tiene que ver con el emprendimiento y cómo sembrar carácter y espíritu en los participantes para que transformen sus entornos. La apuesta de esta edición es estimular entornos más inclusivos y diversos que detonen la innovación y sean resilientes ante la adversidad. Tienen cuatro ejes principales de temas y talks: Life & well being, tech & digital, business tolos y founder & investors. Empezaron el 15 y terminarán hoy jueves 17.

Cabe señalar que hubo muy pocas pláticas relacionadas a la construcción, urbanismo, arquitectura y real state. Me asombra mucho, porque en nuestras áreas se puede y debe emprender al igual que una Fintech. El martes hubo tan solo dos pláticas, la de Rubén Frattini que habló de la transformación del real state y de Ana María Gómez hablando de las mujeres y la sustentabilidad. Ayer miércoles hubo solo tres charlas: El futuro de la infraestructura (conectividad, movilidad, logística e industria, retail un futuro de dinamismo y emprender la ciudad.

De Alacero Summit 2022 empezó ayer miércoles y termina hoy jueves. Cabe señalar que tuvieron sold out en ventas de entradas presenciales.

No por casualidad, allí se fundó el primer alto horno latinoamericano en 1900. En esta edición se estará hablando de tres grandes temáticas: megatendencias, sustentabilidad y mercados-geopolítica. En megatendencias se enfatizará sobre el futuro de la movilidad de la construcción en acero, en sustentabilidad se hablará de la matriz energética, tecnologías disruptivas, Green Policy y gestión de las personas en nuestra industria.

La plática más importante se dará hoy: La visión de las empresas donde hablarán las más importantes voces del acero en Latinoamérica: Flavia Bizinella Nardon de Gerdau, Paula Harraca de ArcelorMittal, Milena Martins de VALE, Silvia Pieretti de Ternium, Pablo Sillas de Deacero.

Si te perdiste los eventos, ingresa a sus páginas oficiales, ya que dispondrán de algunas pláticas virtuales que podrás ver cuando tú quieras. Recuerda que todavía estás a tiempo de ir hoy jueves para darte una vuelta.