Sequía 'quema' precios de granos

Productos agrícolas suben 16.76% durante el último mes, reveló la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC).

La sequía no es una situación menor en el país, y derivado de su impacto en el campo, hoy los productos agrícolas muestran un alza considerable en su precio.

La Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (ANPEC) dijo que si bien la inflación

golpea con mayor severidad, durante el último mes, los precios de los productos agrícolas fueron impactados por un 16.76%, entre otras causas, principalmente por la sequía.

Al respecto, Cuauhtémoc Rivera, dirigente de dicho organismo, dijo que en su opinión, "la sequía es un factor estacional detonante"

Por ello, dijo, "la variación de precios de los productos agrícolas al mes de julio fue de 16.76% con respecto a los precios del año anterior, esto se puede atribuir a la sequía y también a la falta de fertilizantes".

También influyen la ausencia de una política agropecuaria clara y definida, ya que "no llegan los apoyos al campo" y por tanto no se está produciendo lo que se requiere y se tiene que importar, incluidos granos como maíz y trigo.

Los productos que más se han encarecido dentro del rubro son el arroz con un 34.00%, el maíz con un 33.33% y el trigo con 32.25 por ciento.

Otros son el frijol con un repunte de 27.20% y el café, que reporta un aumento de 25.00%, según informó la ANPEC.

Aunado a ello dijo que la inflación de alimentos en los últimos 4 años ha sido del 32%"poniendo en jaque" la seguridad alimentaria de la población.

"Estos granos se han encarecido y con ello han encarecido productos de la canasta básica, como la tortilla", comentó.

Como lo hemos venido diciendo, agregó Rivera, "cada vez son más los mexicanos que no alcanzan a dar las 3 comidas diarias y que un día a la semana no ingieren ningún alimento, poniendo en riesgo la salud pública en el peor de los momentos. Además, a 7 de cada 10 no les alcanza para comprar la canasta básica".

Dijo que ante este escenario, la proyección es que la inflación alimentaria rebase el 15% durante este año.

"Es una situación complicada la que habrán de seguir enfrentando los hogares mexicanos", enfatizó el líder la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes.