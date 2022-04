'Sequía' ya le pega a los restaurantes en Nuevo León

Al menos un 70% de los negocios no tiene los recursos económicos para comprar tinacos o cisternas que les permitan tener agua suficiente para operar

Los cortes de agua están afectando la operación del sector restaurantero de Nuevo León, ya que un 70% no cuenta con los recursos para adquirir tinacos o cisternas que les ayuden a brindar sus servicios como habitualmente lo hacen.

Así lo reveló Daniel García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados(Canirac) Nuevo León, quien mostró preocupación por el impacto que tendrá esta medida en los ingresos de los negocios.

"Algunos restaurantes ese día ni siquiera tienen baja en la presión, es un corte definitivo; de hecho muchos dependen del funcionamiento de hornos que ocupan la presión del agua, entonces no pueden hacer la producción de sus alimentos, son equipos de $600,000 pesos y si hay una reducción en la presión(del agua)y nosotros los tenemos trabajando, pues se descomponen. Es algo delicado.

He recibido comentarios de socios, no puedo generalizar, pero en algunos sectores no llega a haber agua y no se puede trabajar, son (restaurantes) de Escobedo, San Nicolás, son varios", mencionó en entrevista con El Horizonte.

No todos tienen la economía para prepararse con la compra de tinacos o una bomba de presión; la gran mayoría, el 70% no puede o tiene la economía para realizar esta compra, explicó García

En otro ejemplo, el líder de los restauranteros mencionó que los establecimientos localizados en el municipio de San Pedro también se ven afectados, aunque, desde otra perspectiva, ya que su corte de agua se programó para los sábados, día en que por lo regular registran su mayor venta de la semana.

"El sábado venden lo que logran en tres o cuatro días", expresó

De acuerdo con información publicada en diferentes establecimientos de venta de tinacos, su costo ronda en los $3,500 o $4,000 pesos en promedio, no obstante a eso se le tiene que sumar al menos $2,000 o $2,500 pesos más para la compra de diversos accesorios o materiales como tubería, y la mano de obra e instalación del mismo.