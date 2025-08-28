Sheinbaum descarta un tratado de libre comercio con Brasil

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que no se contempla firmar un tratado de libre comercio con Brasil, pero destacó que se impulsará un acuerdo de complementariedad enfocado en comercio y cooperación.

“No estamos pensando en un acuerdo de libre comercio, sino más bien de colaboración y cooperación en cierta medida”, afirmó durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

En vísperas de la reunión que sostendrá este jueves con una delegación brasileña encabezada por el vicepresidente Geraldo Alckmin, Sheinbaum explicó que ambos países han firmado un “acuerdo de complementariedad”.

“Brasil tiene tecnología en ciertas áreas que le interesan a México y también tenemos desarrollo en ciertas áreas que le interesan a Brasil”, señaló.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detalló que el miércoles se firmaron memorandos de entendimiento para iniciar tareas de cooperación.

Entre los objetivos, destacó la actualización de disposiciones que limitan las exportaciones mexicanas, especialmente en la industria automotriz, reglas de origen y la homologación de sistemas regulatorios sanitarios.

Además, se planteó explorar la cooperación en áreas como la exploración en aguas profundas, donde Brasil cuenta con amplia experiencia.

Ebrard subrayó que no se busca un acuerdo comercial como el existente con Estados Unidos y Canadá, sino actualizar un acuerdo de complementariedad firmado hace más de 20 años.

“No estamos planteándonos un acuerdo de libre comercio en este momento”, enfatizó.El intercambio comercial entre México y Brasil, las mayores economías de América Latina, alcanzó los 13,600 millones de dólares en 2024, con una balanza favorable a Brasil, cuyas exportaciones a México sumaron 7,800 millones de dólares.

La delegación brasileña, encabezada por Alckmin, incluye a los ministros de Agricultura, Carlos Fávaro, y de Planificación, Simone Tebet, así como a la viceministra de Exteriores, María Laura da Rocha, y directivos de empresas y agencias estatales.

