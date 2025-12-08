Sheinbaum reafirma meta de un millón de viviendas con Infonavit

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este lunes la 139 Asamblea General del Infonavit, donde reiteró el compromiso de su gobierno de construir y recuperar casi un millón de hogares durante su administración.

A través de redes sociales, destacó que México avanza en garantizar el acceso a vivienda adecuada para la población trabajadora.

En Palacio Nacional, encabezamos la 139 Asamblea General Infonavit. Avanzamos en el derecho a vivienda digna para las y los trabajadores de nuestro país.

Durante el evento, Sheinbaum estuvo acompañada por el director general de Infonavit, Octavio Romero Oropeza, integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, y representantes de los sectores productivos.

Programa de Vivienda para el Bienestar

El Gobierno federal presentó avances del Programa de Vivienda para el Bienestar, una estrategia que contempla la construcción de 1 millón 800 mil viviendas y la implementación de financiamiento a tasa cero, créditos y subsidios.

Este plan forma parte de los cien compromisos de la administración y busca ampliar el acceso a vivienda digna para más familias mexicanas.

Los beneficios estarán orientados a jefas de familia, madres solteras, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas, sectores históricamente marginados del acceso a créditos hipotecarios.

Apoyos y modalidades

El programa incluye diversas modalidades, desde apoyos para la mejora de viviendas hasta la edificación de nuevas construcciones. El objetivo es eliminar barreras económicas y sociales que impiden a miles de mexicanos acceder a un hogar adecuado.

Sheinbaum subrayó que este programa constituye uno de los ejes centrales de su política social, con impacto directo en la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

Requisitos para acceder al programa

Entre los requisitos establecidos por la Conavi y la Secretaría del Bienestar se encuentran:

Residir en un polígono prioritario dentro de las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP).

Cumplir los criterios de elegibilidad marcados por Conavi.

Presentar identificación oficial vigente, CURP y comprobante de domicilio reciente.

Realizar personalmente el trámite en los módulos correspondientes.

Aprobar la Cédula de Diagnóstico y esperar la revisión de documentos.

Permitir la visita domiciliaria en caso de ser seleccionado y entregar documentación adicional.

