Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
naciona_sheinbau_leblanc_fe34992496
Finanzas

Sheinbaum se reúne con el ministro de comercio de Canadá

La presidenta sostuvo una reunión con Dominique Le Blanc donde se habló de la relación comercial de ambos países y la llegada de 400 empresarios canadienses

  • 17
  • Febrero
    2026

Este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con el ministro de Comercio de Canadá, Dominique Le Blanc, quien fue acompañado por una delegación de funcionarios y empresarios de ese país.

En el encuentro, realizado en Palacio Nacional, se abordaron temas relacionados con la relación comercial entre México y Canadá, así como el impulso a mayores inversiones en territorio mexicano.

La reunión, que tuvo una duración de poco más de una hora, contó con la presencia del secretario de Economía, Marcelo Ebrard; la secretaria de Energía, Luz Elena González; la responsable del Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia, Altagracia Gómez; y la titular del Secretariado Técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.

Tras el encuentro, ninguna de las figuras ofreció declaraciones a la prensa.

Sin embargo, durante su conferencia matutina, Sheinbaum informó que este martes arribaron al país alrededor de 400 empresarios canadienses para participar en una jornada de vinculación.

La mandataria explicó que estos encuentros no solo son con el gobierno federal, sino también con empresarios nacionales, con el objetivo de impulsar nuevas inversiones en México.

Asimismo, adelantó que dialogaría con Le Blanc para dar seguimiento a los acuerdos firmados previamente con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, quien visitó México en meses recientes.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

mexico_canada_tmec_354de69516
Fortalece México relación económica con Canadá; T-MEC se mantiene
EH_UNA_FOTO_33_4e893f89b4
Libros incluirán contenido de mujeres en la historia: Sheinbaum
medicamentos_sheinbaum_ed72dacc97
Alista Federación estrategia para bajar precios de medicamentos
publicidad

Últimas Noticias

denuncia_fraude_justicia_segura_e1de2714f9
Brindan atención a víctimas por fraude de Justicia Segura
EH_DOS_FOTOS_18_a18fb987eb
Residente dirigirá una película sobre Puerto Rico con Bad Bunny
simulacro_sismo_cdmx_edomex_feb26_cf6631e72f
Primer simulacro por sismo 2026 en CDMX y Estado de México
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2026_02_16_at_1_49_32_AM_0090e2e4aa
Tres firmas van por AHMSA en su subasta del 27 de febrero
Whats_App_Image_2026_02_17_at_1_01_13_AM_18fcae7c50
Miércoles de Ceniza: origen y significado del ritual católico
HB_Tkxyl_XYAEK_6_WQ_0711130fe7
Nuevo León amplía tarifa preferencial a 150 mil estudiantes
publicidad
×