Sheinbaum se reúne con empresarios; hablan del futuro económico

La presidenta de México dialogó con Carlos Slim y líderes empresariales sobre los pronósticos económicos y la inversión para 2026

  • 24
  • Noviembre
    2025

Este lunes, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum se reunió con integrantes del sector privado para hablar sobre el futuro de la economía del país para el 2026.

El encuentro se celebró en Palacio Nacional, donde la mandataria federal recibió al empresario Carlos Slim y al presidente del Consejo Coordinador Empresarial(CCE), Francisco Cervantes 

En su cuenta de X, Sheinbaum destacó que se cuenta con buenos pronósticos económicos para el cierre de 2025 y el próximo año. 

En su conferencia mañanera de este lunes, la presidenta ya había comenzado que “la economía va bien, también; y el año que entra va a ir mejor, va a haber más inversión pública y también inversión privada. Entonces, vamos bien. Empleo, va bien”.

Reiteró que su gobierno va bien, por lo que “hay mucho que celebrar de la gran transformación que se está llevando a cabo”.

En este encuentro, Carlos Slim estuvo acompañado también de su hijo, Marco Antonio Slim Domit, presidente del Consejo de Administración del Grupo Financiero Inbursa y forma parte de los consejos de América Móvil y Grupo Carso.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Claudia Sheinbaum y Carlos Slim se han reunido en el año, ya que la última vez que se vieron fue el pasado 3 de julio, cuando varios empresarios se reunieron en Palacio Nacional para hablar sobre el Plan México.


