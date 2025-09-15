Slim gana contrato para construir el tren Saltillo-Monterrey

Este lunes 15 de septiembre se confirmó que Grupo Carso, del empresario Carlos Slim, a través de Operadora CICSA y en alianza con FCC Construcción, ganó la licitación para construir el tramo de 111 kilómetros que conectará Saltillo con el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, parte esencial del nuevo tren de pasajeros que transformará la movilidad y logística del noreste mexicano.

Y es que, según se dio a conocer, la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF) falló a favor de la propuesta de Slim, con una oferta de $31,843 millones de pesos.

Aunque otras constructoras presentaron montos más bajos, la experiencia técnica de CICSA y FCC en proyectos como el Tren Maya fue determinante para sacar ventaja.

El contrato contempla un periodo de 32 meses de ejecución, con la responsabilidad de desarrollar el proyecto ejecutivo y resolver la convivencia de la vía de pasajeros con la ya existente de carga.

Como se recordará, el proyecto de este tren, que había sido largamente esperado, comenzó oficialmente con el banderazo de salida y la presencia de autoridades federales y estatales que se congregaron en Salinas Victoria, Nuevo León, para dar inicio a la construcción del primer tramo.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, encabezó la ceremonia en compañía del secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva, y del titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous.

Cabe mencionar que el inicio de las obras del Tren del Norte Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo marca un hito para la movilidad y el desarrollo en el noreste de México, con la expectativa de beneficiar a 7 millones de pasajeros anuales y transformar la conectividad regional.

El primer segmento del tren, que abarca 100 kilómetros y parte del poblado Unión San Javier en Salinas Victoria, forma parte de un trayecto total de 396 kilómetros entre Saltillo y Nuevo Laredo.

Según lo expuesto por Lajous, el tren de pasajeros circulará a velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora, lo que permitirá una conexión eficiente entre las principales ciudades de la región.

La inversión estimada para el proyecto completo asciende a $138,000 millones de pesos, aunque expertos anticipan ajustes por la complejidad de la obra.

Este tren no solo conectará a las principales ciudades industriales del noreste, sino que también mejorará la logística hacia la frontera con Estados Unidos, consolidando a Coahuila y Nuevo León como motores de crecimiento.

