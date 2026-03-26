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Finanzas

Sube 4.6% petróleo de Texas tras bloqueo de negociaciones en Irán

Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaron $4.16 dólares al cierre anterior

  • 26
  • Marzo
    2026

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió este jueves 4.6%, hasta los $94.48 dólares por barril, después de que Estados Unidos e Irán ofrezcan versiones diferentes sobre las supuestas negociaciones para terminar el conflicto en Oriente Medio.

Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de mayo, el de referencia en Estados Unidos, sumaron $4.16 dólares al cierre anterior.

El presidente Donald Trump aseguró que Teherán está "suplicando llegar a un acuerdo" y que él también quiere que haya un pacto, aunque sigue amenazando con nuevos ataques.

Poco antes, mandatario estatal amenazó de nuevo a los líderes iraníes a que "se tomen en serio" las negociaciones "antes de que sea demasiado tarde", ya que, si no lo hacen, "no habrá vuelta atrás y no será nada agradable".

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, dijo que las palabras y el comportamiento de Estados Unidos son "una señal de contradicción", pues a la vez que solicita negociar, sigue la agresión y envía más fuerzas a la región.

Araqchí aseguró ayer que "no ha habido negociaciones ni conversaciones", pero confirmó que ha habido contactos por parte de Washington a través de intermediarios.

Entre todo esto, Israel dice haber asesinado al comandante de la Armada iraní, Alireza Tangsiri, encargado del bloqueo de Ormuz.


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