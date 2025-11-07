Sube producción y exportación de autos hechos en Nuevo León

Pese a la caída que se registró a nivel nacional, la producción y exportación de autos hechos en Nuevo León está poniendo la muestra al mantener un sólido crecimiento en dicha actividad.

Así lo muestran datos correspondientes al periodo enero-octubre, en los que se observa que el país exportó 2 millones 881,399 unidades, una reducción de 1.45% frente a igual lapso del año pasado.

Caso contrario ocurrió en la entidad, ya que en dicho periodo, dichos envíos aumentaron un 7% al ubicarse en 183,194 unidades.

Al hablar de producción de vehículos ligeros en México, las cifras del Instituto Mexicano de Estadística y Geografía (Inegi) muestran que se ensamblaron 367,870 unidades en ese lapso, una contracción de 3.72% debido a que las empresas armadoras del país dejaron de fabricar 14,230 autos respecto a igual periodo del 2024.

De igual manera, esta menor producción está relacionada con el entorno de comercio internacional.

En el caso de Nuevo León, el avance fue de 7.5% entre enero y octubre, con respecto al mismo periodo de 2024, al ensamblar 242,930 vehículos.

Para la Secretaría de Economía estatal, estas cifras reafirman la competitividad de Nuevo León como uno de los principales motores automotrices del país.

La titular de dicha dependencia, Betsabé Rocha, destacó que los resultados reflejan confianza empresarial, integración productiva y eficiencia de la cadena local.

“Nuevo León sigue siendo un referente nacional en manufactura avanzada y exportaciones automotrices. El talento de nuestra gente, la calidad de los procesos y la fortaleza de nuestra proveeduría hacen posible que sigamos creciendo incluso en contextos internacionales complejos”, señaló.

Al hablar solo del desempeño del mes de octubre de 2025, se observa que las exportaciones estatales de vehículos ligeros aumentaron 0.4% respecto al mismo mes de 2024, con un acumulado de 183,194 unidades exportadas en el año. En el mismo lapso, la producción alcanzó 242,930 unidades.

“Estos datos confirman que la política industrial de Nuevo León está funcionando; apostamos por sectores estratégicos, innovación tecnológica y un entorno de certidumbre para la inversión”, añadió.

El crecimiento sostenido de este sector refuerza la vocación manufacturera de Nuevo León y su papel como pilar regional, con beneficios directos en empleo, productividad y exportaciones.

La colaboración entre cámaras, clústeres y grandes empleadores ha contribuido a impulsar un modelo de movilidad inteligente, mayor conectividad y desarrollo urbano sostenible, apuntó Rocha.

