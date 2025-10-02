Cerrar X
Finanzas

Tik Tok 'pone a bailar' a la economía y genera más de $45,000 mdp

La plataforma impulsa sectores como el comercio minorista, la moda, la gastronomía y el turismo, y tan solo en 2024, impulsó la creación de 58,614 empleos

  • 02
  • Octubre
    2025

La plataforma TikTok hoy representa mucho más que un simple espacio de entretenimiento, ya que ha demostrado ser una nueva fuente que impulsa el crecimiento de la economía mexicana; así lo arroja un reporte de la firma The Competitive Intelligence Unit (The CIU). 

En un informe en el que se analizó el impacto de la plataforma desde distintas perspectivas, incluyendo su derrama económica, el valor agregado al país, los beneficios para la comunidad y su papel como catalizador del crecimiento de los negocios, se detectó que también propicia un empuje favorable para el empleo.

En específico, impulsa sectores como el comercio minorista, la moda, la gastronomía y el turismo, así como efectos inducidos reflejados en la derrama que las personas destinan al consumo de bienes y servicios. 

Tan solo en 2024, la contribución de TikTok a la economía nacional alcanzó $45,240 millones de pesos, y su presencia impulsó la creación de 58,614 empleos. 

Entre estos, 41,323 (70.5% del total) corresponden a empleos directos e indirectos, es decir, empleos generados a partir de la presencia de TikTok y por la contratación de empleos adicionales por parte de las MiPymes, a partir del crecimiento que han tenido sus operaciones por el uso de la plataforma.

Los expertos destacan que TikTok se ha consolidado en México como un motor de crecimiento para las y los emprendedores, ayudándoles a conectar con clientes, generar ingresos y potenciar su impacto en la economía del país.  

Entre los hallazgos obtenidos destaca que 1 de cada 5 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) con acceso a internet ya utiliza TikTok para dar a conocer sus productos, conectar con su comunidad y llegar a más clientes.  

A eso se suma que, además, para miles de emprendimientos mexicanos, la plataforma se ha convertido en el espacio ideal para crecer, vender y alcanzar sus metas financieras. 

"TikTok se ha convertido en un aliado clave para los negocios locales que buscan crecer, innovar y conectar con sus comunidades. Este estudio confirma que nuestro impacto va mucho más allá de lo digital, al impulsar ingresos, empleos y nuevas oportunidades”, indicó.

Al hablar del impacto en los negocios, los hallazgos muestran que un 54% ha atraído nuevos clientes, un 17% ha diversificado sus productos y servicios, un 20% ha expandido su negocio y un 8% ha incrementado sus puntos de venta.

De cara al futuro, 7 de cada 10 de los negocios planea aumentar su presencia en TikTok, lo que refleja la confianza en la plataforma como herramienta de crecimiento y consolidación para los negocios. 

"Las MiPymes encuentran en TikTok una herramienta clave para conectar con sus clientes y generar ingresos. "El uso de la plataforma ha revolucionado la manera en que las empresas comercializan sus productos y servicios", señaló Ernesto Piedras, director general de The CIU. 

Otras cifras revelan que 63% de las personas usuarias de TikTok han adquirido habilidades o conocimientos relevantes y que el 55% de las MiPymes en TikTok consideran que la plataforma es una herramienta clave para su crecimiento.


