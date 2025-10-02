Cerrar X
Whats_App_Image_2025_10_01_at_11_46_50_PM_2fcb57b948
Finanzas

TikTok vive auge y aporta más de $45,000 millones a la economía

La plataforma impulsa sectores como el comercio minorista, la moda, la gastronomía y el turismo, y tan solo en 2024, impulsó la creación de 58,614 empleos

  • 02
  • Octubre
    2025

La plataforma TikTok hoy representa mucho más que un simple espacio de entretenimiento, ya que ha demostrado ser una nueva fuente que impulsa el crecimiento de la economía mexicana; así lo arroja un reporte de la firma The Competitive Intelligence Unit (The CIU). 

En un informe en el que se analizó el impacto de la plataforma desde distintas perspectivas, incluyendo su derrama económica, el valor agregado al país, los beneficios para la comunidad y su papel como catalizador del crecimiento de los negocios, se detectó que también propicia un empuje favorable para el empleo.

En específico, impulsa sectores como el comercio minorista, la moda, la gastronomía y el turismo, así como efectos inducidos reflejados en la derrama que las personas destinan al consumo de bienes y servicios. 

Tan solo en 2024, la contribución de TikTok a la economía nacional alcanzó $45,240 millones de pesos, y su presencia impulsó la creación de 58,614 empleos. 

Entre estos, 41,323 (70.5% del total) corresponden a empleos directos e indirectos, es decir, empleos generados a partir de la presencia de TikTok y por la contratación de empleos adicionales por parte de las MiPymes, a partir del crecimiento que han tenido sus operaciones por el uso de la plataforma.

Los expertos destacan que TikTok se ha consolidado en México como un motor de crecimiento para las y los emprendedores, ayudándoles a conectar con clientes, generar ingresos y potenciar su impacto en la economía del país.  

Entre los hallazgos obtenidos destaca que 1 de cada 5 micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) con acceso a internet ya utiliza TikTok para dar a conocer sus productos, conectar con su comunidad y llegar a más clientes.  

A eso se suma que, además, para miles de emprendimientos mexicanos, la plataforma se ha convertido en el espacio ideal para crecer, vender y alcanzar sus metas financieras. 

"TikTok se ha convertido en un aliado clave para los negocios locales que buscan crecer, innovar y conectar con sus comunidades. Este estudio confirma que nuestro impacto va mucho más allá de lo digital, al impulsar ingresos, empleos y nuevas oportunidades”, indicó.

Al hablar del impacto en los negocios, los hallazgos muestran que un 54% ha atraído nuevos clientes, un 17% ha diversificado sus productos y servicios, un 20% ha expandido su negocio y un 8% ha incrementado sus puntos de venta.

De cara al futuro, 7 de cada 10 de los negocios planea aumentar su presencia en TikTok, lo que refleja la confianza en la plataforma como herramienta de crecimiento y consolidación para los negocios. 

"Las MiPymes encuentran en TikTok una herramienta clave para conectar con sus clientes y generar ingresos. "El uso de la plataforma ha revolucionado la manera en que las empresas comercializan sus productos y servicios", señaló Ernesto Piedras, director general de The CIU. 

Otras cifras revelan que 63% de las personas usuarias de TikTok han adquirido habilidades o conocimientos relevantes y que el 55% de las MiPymes en TikTok consideran que la plataforma es una herramienta clave para su crecimiento.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T142637_675_4a0477d4d7
Mexicano se declara culpable de arrojar bomba en protesta de EUA
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T130840_074_16f3493f97
Avenged Sevenfold posponen concierto en México para 2026
EH_UNA_FOTO_0400950d63
Trasladan a mexicanos de flotilla a centro de detención israelí
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T154554_087_d0eca39a59
Capturan 156 personas por extorsión y secuestro en Colombia
IMG_6671_be997765f5
Llega "Cuidar tu Salud" a un millón 220 mil personas a NL
EH_UNA_FOTO_2025_10_02_T151703_017_4cd728b3a7
Asegura FGR más de 220 kilos de droga en General Bravo
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_6212162c7b
Detienen en España a Víctor Hugo 'N', socio de Grupo Peak
Saco_Cemex_2_2c6bff4976
Nueva era: Cemex rediseña sus emblemáticos sacos de cemento
Whats_App_Image_2025_10_01_at_9_09_47_PM_1_4d26b743f4
La otra mirada a lo ocurrido el 2 de octubre de 1968
publicidad
×