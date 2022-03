Tips para reducir el consumo de gasolina

Expertos dan algunas recomendaciones para ahorrar gasolina y con ello, mejorar nuestras finanzas

Una de las preocupaciones más comunes entre los dueños de vehículos es que el precio de la gasolina incremente y es por eso, que expertos en el tema dieron algunos tips para reducir su consumo:

Asegúrese de que los neumáticos tienen la presión indicada. Si no tienen suficiente aire, se genera más resistencia al pavimento y se consume más gasolina. "En general, el consumo de gasolina aumenta de un 5% a un 10% si los neumáticos no tienen la presión indicada", expresó David Bennett, gerente de la unidad de sistemas de reparaciones de AAA. Pero no los infle más de la cuenta. Eso puede hacer que los neumáticos se desgasten más rápidamente.

Mantenga su vehículo. Siga las recomendaciones de los fabricantes respecto a los cambios de aceite y de otros fluidos y filtros. Reemplazar las bujías también puede ayudar.

Mantenga la velocidad adecuada. En la mayoría de los vehículos, el auto consume menos gasolina a 80 kilómetros (50 millas) por hora. A medida que aumenta la velocidad, ese consumo sube.

Planee su ruta de antemano. Evite tomar el camino equivocado y alargar el viaje. Trate de combinar varias salidas en un solo viaje. Y evite las horas pico, que alargan el viaje y generan más paradas, lo que consume más gasolina.

No mantenga el motor encendido si está parado. Consume mucha más gasolina que si lo apaga y lo vuelve a encender cuando está listo para reanudar el viaje. Si va a detenerse más de un minuto, apague el motor. Muchos vehículos nuevos hacen esto automáticamente, incluso en los semáforos. Bennett recomienda que no se desactive ese mecanismo si un auto cuenta con él.

Trate de evitar detenerse completamente de ser posible. Por ejemplo, disminuya la velocidad al acercarse a un semáforo para ver si puede evitar detenerse. Cada vez que el vehículo se detiene, consume más gasolina al reanudar su marcha.

Con información de AP