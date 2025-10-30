Tras baja en tasas, mercados se tiñen rojos por mensaje de Powell

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos recortó este miércoles las tasas de interés por segunda vez este año, en un intento por frenar el aumento del desempleo en Estados Unidos.

Los funcionarios de dicho organismo votaron a favor de otra reducción de un cuarto de punto porcentual, para ubicarla en un rango entre el 3.75 % y el 4 %, el más bajo en tres años.

Lo interesante, a decir de analistas, es que después de que el Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC) de la Fed entregó un recorte a las tasas de interés de 25 puntos base a 4.00% este 29 de octubre, el titular del banco central, Jerome Powell, ha lanzado un guiño restrictivo al asegurar que una mayor reducción de tasas en diciembre no debe darse por segura.

“Una nueva reducción de la tasa de política monetaria en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable. Ni mucho menos. La política monetaria no tiene un rumbo preestablecido”, señaló Powell en la conferencia de prensa ofrecida al término de la reunión de octubre.

Al respecto, Carlos Peña, director general de Alom W Management By Open, consideró que el banco central sabe que bajar el costo del dinero alivia el crédito y reanima valuaciones, pero también entiende que recortar demasiado pronto puede reencender la inflación y erosionar la credibilidad ganada a pulso.

“Jerome Powell camina sobre una cuerda floja; de un lado, la inflación que se resiste a volver dócil; del otro, un ciclo económico que muestra fatiga en empleo y consumo. La política de tasas que hoy conduce la Reserva Federal no es una cruzada ideológica, sino un ejercicio quirúrgico de gestión de riesgos, y Powell repite una idea clave, y es que cada decisión depende de los datos.

En la práctica, eso significa aceptar la incomodidad de moverse lento cuando los mercados piden certezas rápidas”, explicó en entrevista con El Horizonte.

Por eso la guía es prudente, es decir, menos promesas y más lectura del termómetro, inflación subyacente, salarios, productividad, condiciones financieras y, sobre todo, el pulso del mercado laboral, apuntó.

Mercados se pintaron de rojo

Los mercados financieros reaccionaron negativamente al tono más restrictivo en las palabras de Powell.

Los principales índices de Wall Street, incluyendo el S&P 500 y el Dow Jones Industrial Average, se pintaron de rojo, después de que durante la primera mitad de la jornada operaban con ganancias ante el optimismo por el recorte de tasas.

Sin embargo, al final de la jornada, el S&P 500 cerró con una ligera baja, mientras que el Nasdaq Composite, con fuerte presencia tecnológica, subió un 0.5%; en tanto que el Dow Jones Industrial Average retrocedió un 0.2 por ciento.

“La reacción típica (de los mercados) es alivio en tramos cortos de la curva y un dólar más débil si el sesgo es acomodaticio; sin embargo, los rendimientos largos podrían permanecer elevados por déficits y riesgos de inflación persistente. El resultado es una curva caprichosa y valoraciones sensibles a cada matiz de Powell”, comentó Peña.

Además, el tipo de cambio llegó a dispararse nuevamente hasta las $18.50 unidades al momento de la conferencia.

