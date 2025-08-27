Trump plantea 'rembolso arancelario' a ciudadanos de EUA

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la posibilidad de enviar cheques de "reembolso arancelario" a los ciudadanos, utilizando los ingresos generados por los nuevos aranceles impuestos a casi todas las naciones del mundo.

Durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca, Trump señaló que, aunque la prioridad es reducir la deuda pública, parte de estos fondos podría destinarse a "generar dividendos" para los estadounidenses.

"Queremos pagar deuda, pero existe una posibilidad de tomar una parte y entregar beneficios a las personas que han pagado impuestos", afirmó el mandatario, criticando a administraciones anteriores por su "mal liderazgo" en la gestión de estos recursos.

La propuesta surge tras los comentarios del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien la semana pasada aseguró en CNBC que los ingresos arancelarios se destinarían principalmente a reducir la deuda nacional, en línea con la postura de Trump.

Según datos del Tesoro, desde abril, cuando entraron en vigor los primeros gravámenes, Estados Unidos ha recaudado 100,000 millones de dólares hasta julio.

La idea de los cheques no es nueva. En julio, el senador republicano Josh Hawley presentó una iniciativa para otorgar reembolsos arancelarios de al menos 600 dólares, inspirada en comentarios previos de Trump sobre esta medida.

Por otro lado, ya entró en vigor un arancel del 50% sobre diversos productos provenientes de la India, que incluye un aumento adicional del 25% como sanción por las compras de crudo ruso por parte del país asiático.

La propuesta de los cheques ha generado debate, con opiniones divididas sobre su viabilidad y su impacto en la economía nacional.

