Trump pone fin a negociaciones comerciales con Canadá

El presidente Donald Trump informó este jueves en redes sociales que pondrá fin a "todas las negociaciones comerciales" con Canadá debido a la transmisión reciente de anuncios televisivos en los que se manifiestan en contra de los aranceles de Estados Unidos.

En su postura, el republicano calificó dichos anuncios como un "comportamiento atroz" con el fin de influir en las decisiones de los tribunales federales estadounidenses.

La publicación se produjo después de que el primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró que tiene como objetivo duplicar las exportaciones de Canadá a otros países fuera de Estados Unidos debido a la amenaza que representan los aranceles que ordenó Trump.

En específico, por medio de su cuenta en Truth Social, Trump posteó que “la Fundación Ronald Reagan acaba de anunciar que Canadá ha utilizado de manera fraudulenta un anuncio, que es FALSO, en el que aparece Ronald Reagan hablando negativamente sobre los aranceles”.

El mandatario estadounidense señaló que “el anuncio costó $75,000 dólares” y que los canadienses decidieron usarlo “para interferir en la decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y otros tribunales”, que evalúan los aranceles que ha impuesto Trump a diferentes países.

En su post, Trump subrayó que “los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos”.





