finanzas_mascotas_900ede9f8d
Un negocio de mascotas generará más de $400,000 mdd en 2032

El gasto promedio por mascota en el país va de $900 a más de $3,500 pesos, según especie, tamaño y servicios como alimentación, vacunas y atención veterinaria

  • 24
  • Octubre
    2025

La población de mascotas crece a un ritmo sin precedentes en todo el mundo y eso ha hecho que detone como un prometedor negocio.

Y es que tener un animal de compañía actualmente va más allá del afecto: refleja una tendencia social y económica en expansión.  

Detrás de cada producto o servicio para su cuidado hay una industria que evoluciona, redefine hábitos de consumo y abre nuevas oportunidades de negocio e inversión. 

En México, según el último censo del Inegi, más del 70% de los hogares cuenta con al menos una mascota.  

En total se contabilizaron 80 millones de animales de compañía; de ellos, 43.8 millones son perros (55%), 16.2 millones son gatos (20%) y el 25% restante corresponde a aves, peces y otras especies. 

Esta tendencia se traduce en una industria que no para de crecer.  

De acuerdo con analistas de GBM, en 2024, el mercado global de cuidado de mascotas se valoró en $259,000 millones de dólares y se espera que alcance los $427,700 millones de dólares en 2032, con un crecimiento anual compuesto de 6.6% entre 2025 y 2032. 

La humanización de los animales de compañía, combinada con cambios demográficos y culturales, está redefiniendo las prioridades de cuánto destinar al cuidado de las mascotas. 

Estimaciones recientes indican que el gasto promedio por mascota en nuestro país se ubica entre los $900 y más de $3,500 pesos, dependiendo de factores como la especie, el tamaño y los servicios requeridos, tales como alimentación, atención veterinaria, vacunas, y accesorios. 

Este fenómeno está impulsando una economía emergente con diversas oportunidades de inversión en sectores antes considerados de nicho: carriolas, hoteles de lujo, alimentos premium y hasta servicios específicos de cuidado.  

Por su parte, Morgan Stanley destaca un crecimiento acelerado en el sector de salud animal y servicios veterinarios, impulsado por innovaciones en diagnóstico, el desarrollo de tratamientos inyectables y la incorporación de inteligencia artificial en las clínicas.


