Urgen a 'acelerar' planes en materia de movilidad

Califica Coparmex Nuevo León de “inaceptable” que las personas tarden hasta tres horas en llegar a su lugar de trabajo.

Los tiempos de hasta tres horas que las personas destinan para trasladarse de su domicilio a su centro de trabajo son inaceptables y ya le han “pegado” a la productividad de las empresas de Nuevo León.

Por ello, el sector patronal del estado urgió a acelerar las acciones enfocadas a mejorar el tema de movilidad.

Tras tomar protesta como presidente de la Coparmex Nuevo León, Gabriel Chapa Muñoz, dijo que se trata de una problemática que ha puesto en aprietos a las compañías de la entidad, quienes, en algunos casos no han tenido otra opción que contratar transporte privado para sus colaboradores.

Aunque el gasto que han realizado en este rubro no se ha medido, el empresario regiomontano dijo que hace 5 años dicha erogación “no era necesaria”.

“El tema de movilidad es muy grave en Nuevo León, la gente tarda 2 o 3 horas para llegar a su casa y a su centro de trabajo, estamos en niveles inaceptables. Se han reducido el número de unidades de transporte, entonces se han disminuido las frecuencias con las que pasan a recoger a los ciudadanos o trabajadores.

El gobierno dice que está comprando autobuses, trae planes para hacer y ampliar las líneas del Metro y son cosas que queremos que ya lleguen lo más pronto posible porque todos los días es un problema”, comentó.

En ese sentido, admitió, las empresas “han tenido que sacar de sus bolsillos erogaciones fuertes en un rubro que hace 5 años no existía, el transporte de personal, porque hay una falta de competitividad de que no llega el empleado. No es una obligación de la empresa hacerlo pero tratando de ayudar a la calidad de vida de las personas y algunas lo están haciendo”.

Chapa mencionó que otros de las temas que más preocupan al sector empresarial son la falta de agua, la mala calidad del aire y la inseguridad.

“Son problemas muy complejos como para seguir en el juego de vencidas entre el poder Ejecutivo y el legislativo; ya basta con el juego de vencidas, lo que queremos es que el poder legislativo en su cancha ya ponga a tención en estos temas y el poder Ejecutivo también en su cancha. Estamos en un plan propositivo de ayudar, ya no queremos juegos de vencidas, queremos diálogo”, aseveró

En conferencia, junto a José Medina Mora, presidente nacional de Coparmex, coincidieron en que existen diversos temas que deben resolverse para seguir atrayendo inversiones al país, inclusive tras la llegada de Tesla a Nuevo León.

Entre ellas se encuentran el estado de derecho, el respeto a la democracia, la libertad de emprender, el cumplimiento y las consultas de otros países con respecto al T-MEC, contar con energías limpias y mejorar los procesos de tramitología para apertura de empresas,

Al respecto, Medina Mora dijo que “esperamos se resuelva, eso es lo que está deteniendo la inversión extranjera , el cumplimiento del T-MEC y lo que se está comentando en el tema de seguridad.

El año pasado visitamos empresas y organismos empresariales en Texas, en California, Washington, Nueva York, y todos dicen lo mismo, ya tenemos los proyectos listos para invertir en México, tenemos el financiamiento autorizado pero hay que saber si México es un estado de derecho, eso nos detiene y en segundo instancia es la inseguridad”.

Muchos lo han dicho, apuntó “en todo caso invertiremos en la frontera para lidiar solamente con la última milla, pero hoy sabemos que también en frontera hay problemas de inseguridad entonces eso no resuelve de fondo”