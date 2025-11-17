Cerrar X
Finanzas

Va de gane: reporta El Buen Fin alza parcial en sus ventas

Durante los primeros cuatro días del programa, se ha alcanzado un incremento parcial del 30% en los ingresos de los negocios

  • 17
  • Noviembre
    2025

Durante los cuatro días de celebración que ya acumula “El Buen Fin”, la respuesta de los consumidores ha sido positiva. 

De acuerdo con resultados de ventas parciales emitidos por la Concanaco-Servytur, el alza en ventas es de 30%, evidenciando una mayor actividad comercial. 

En su reporte, el organismo indica que el 67% de los negocios actualmente reportan un ticket de venta promedio de $5,000 pesos. 

Además, se indica que 64% de las compras han sido en tiendas físicas y que un 89% de las operaciones de pago han sido con tarjeta de crédito o débito. 

“Se ha notado una alta participación en estados como Tamaulipas, Veracruz y CDMX. Estos resultados reflejan la confianza y dinamismo del sector”, aseveró. 

Al hablar de las categorías con mayores ventas, destacan línea blanca y electrodomésticos, y electrónica y tecnología con productos para el hogar, de telefonía móvil, y joyería y regalos. Enseguida se ubican ropa y calzado.  

Uno de los indicadores más relevantes es que el 53% de los comercios participantes reporta haberse inscrito de manera formal en las plataformas oficiales, lo que impulsa la transparencia, la confianza del consumidor y la consolidación del comercio establecido. 

En cuanto al comportamiento sectorial, el turismo registra 215,988 negocios participantes.  

A su vez, informó que el comercio minorista encabeza la participación con el 78%, mientras que los negocios locales y familiares representan ya el 48% del total, reafirmando su papel fundamental dentro de “El Buen Fin” y de la economía nacional. 

En materia laboral, el 42% de los participantes afirma haber generado nuevos empleos, de los cuales el 92% son temporales, lo que refleja la activación económica y la movilidad laboral que genera el programa.

Paralelo a ello, este domingo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer que hasta el momento ha recuperado $998,491 pesos a favor de consumidores en el marco de "El Buen Fin".

En un comunicado, la dependencia federal informó que ha brindado 11,579 asesorías, la mayoría de ellas para brindar información sobre cómo hacer valer sus derechos. 

Además, entre otras cifras, mencionó que el personal de la dependencia ha atendido 154 inconformidades, de las cuales 144 se lograron conciliar, tres no cuentan con datos suficientes para su atención y cinco más no se han conciliado.

Los motivos principales de las inconformidades son negativa a la entrega, no respetar el precio anunciado e incumplimiento de la promoción.

En Nuevo León, "El Buen Fin", que concluye este lunes a nivel nacional, también ha logrado una buena respuesta por parte de los consumidores, y la expectativa es que la derrama que registre este programa alcance los $18,560 millones de pesos.


Comentarios

Etiquetas:
