Valor de producción de constructoras en NL crecerá 60% anual

Además, el empleo dentro de esta industria podría repuntar hasta un 40%, estimó la CMIC.

Con los $123,000 millones de inversión que suman los planes Hídrico y de Movilidad anunciados por el estado, el valor de la producción de las empresas constructoras en la entidad crecerá un 60% en promedio, durante cada uno de los seis años de la actual administración.

Roberto Macías Quintanilla, presidente de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción(CMIC) Nuevo León, explicó que además cada peso invertido en construcción generará al menos un peso más en los sectores que le proveen productos y servicios a la construcción.

"Así, esta inversión echaría a andar al 80% de las ramas que conforman la economía", destacó en el arranque de actividades de Expo Constructo, que se celebra en la entidad.

Por ello, agregó, "aseguramos que esta inversión sin precedente, generará crecimiento y desarrollo no sólo para Nuevo León, también en el resto del país".

Asimismo dijo que de acuerdo con un análisis realizado por el Centro de Investigaciones Económicas (CIE) de la UANL, contabilizando solo la inversión programada por el gobierno estatal -en los planes hídrico y de movilidad- el sector de la construcción de Nuevo León presentaría un incremento acumulado -al finalizar la administración- del 17 por ciento.

"Quisiera reiterar nuestro reconocimiento a la actual administración que ha decidido apostar por la inversión en infraestructura, porque es la única manera de ofrecer en un estado como el nuestro, los servicios que requieren y que se merecen tanto sus ciudadanos como su sector productivo", expresó

En materia de empleo, Macías Quintanilla destacó que las perspectivas también son favorables ante el impulso que generarán dichos planes de inversión.

"Ya estamos alcanzando los niveles que teníamos antes de la pandemia, y esperamos que esto se incremente en un 30% o 40%", refirió.

Cabe mencionar que el estado es el principal aportador al Producto Interno Bruto(PIB) de la construcción, el tercero al PIB nacional y el segundo en contribuir a los impuestos federales.

"Con la inversión anunciada, el sector de la construcción de Nuevo León será un motor de crecimiento económico para México", enfatizó

Y la escalada de precios no cesa

Dentro de este mismo evento también se dio a conocer que en el último año, las empresas constructoras del país han enfrentado una inflación acumulada de 17% en sus principales insumos.

En conferencia, Francisco Solares, presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción(CMIC), dijo que esto es preocupante pues se coloca cerca de un 10% por encima de la inflación general.

Sin embargo, no hay mucho que hacer para mitigarlo, pues la mayoría de estos materiales se rigen en base a precios internacionales.

Una de las principales materias primas que más se han encarecido es el acero, y que incluso es uno de los más representativos dentro de sus operaciones.

"No tenemos un problema de escasez de insumos, sino un problema de incremento de precios que no es privativo de la construcción y que es una inflación importada, no se genera en México por la demanda; sin embargo tenemos una inflación de 17% en un año y lo cual comparado con un 7% o casi 8% de la inflación general pues es una diferencia casi diez puntos", comentó