Venta de autos no se puede condicionar: distribuidoras

Luego de que se detectó que algunas agencias de autos en Nuevo León prácticamente "obligan" a los consumidores a comprar su vehículo a crédito, los expertos en este tema ya alzaron la voz.

En entrevista con El Horizonte, Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), afirmó que no es bueno que se registren este tipo de prácticas.

Consideró que el consumidor es libre de elegir si quiere comprar su vehículo por medio de un crédito o bien pagarlo de contado.

"Lo que me comenta (sobre la venta exclusiva de autos a crédito) no es una política general de las marcas y de las redes, no se puede condicionar la venta de un vehículo a que vaya acompañado de un financiamiento.

No tengo reporte de que sea una práctica generalizada o se esté manejando como una política... o tendencia", expresó

Recalcó que el consumidor debe ser libre de elegir si quiere su compra a crédito o no.

Su postura surge luego de que se exhibieron una serie de casos en donde algunas concesionarias de la entidad argumentan que no están realizando ventas mediante pago de contado.

Rosales señaló que los inventarios de autos nuevos a nivel nacional hoy reportan un promedio de disponibilidad para dentro de 18 a 20 días.

En tanto que sobre los tiempos de entrega de los vehículos dijo que estos oscilan entre los 60 y 90 días.

Al hablar de las unidades que se venden a crédito y de contado, dijo que un 59% de las unidades se vende por medio de un financiamiento, contabilizando también a las flotillas que se comercializan para fines corporativos.

