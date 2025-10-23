Ventas de ‘autos verdes’ en México se duplican en dos años

En lo que va del año, la venta de “autos verdes”, o bien, híbridos y eléctricos, muestra un avance significativo en el último par de años, y dentro de este dinamismo, Nuevo León es un jugador relevante.

De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) —basada en cifras del Inegi—, de enero a septiembre se han colocado 100,353 unidades de este tipo en el país, lo que representa un crecimiento de 17% con relación a igual lapso de 2024, cuando se vendieron 85,771 unidades.

Sin embargo, ese número se duplica si se compara con los 48,745 vehículos que se comercializaron durante el periodo enero-septiembre de 2023, al registrar un repunte de más de 105 por ciento.

Dentro de esta dinámica se observa que la Ciudad de México encabeza el ranking de ventas con un total de 26,657 unidades colocadas en los primeros nueve meses del 2025.

Posteriormente, se encuentra el Estado de México con 13,724 autos y, posteriormente, Nuevo León con 9,889 vehículos comercializados en el periodo.

Además, destacan Jalisco y Guanajuato con un total de 7,933 y 4,385 unidades vendidas, respectivamente.

A la lista se suman Puebla, que registró la colocación de 3,287 “autos verdes”, Yucatán con 2,612 vehículos, Veracruz con 2,589, Chihuahua con 2,477 y Querétaro con 2,335 unidades comercializadas en los primeros nueve meses del año en curso.

Otros datos muestran que, por tipo de tecnología, los híbridos concentran el 77.33% de las ventas, mientras que los eléctricos concentran poco más del 15% y los híbridos plug-in (híbridos enchufables) el 7.43 por ciento.

Sobre este tema, Guillermo Rosales, presidente de la AMDA, dijo recientemente que cada vez va avanzando —aunque aún a paso lento— la participación de los vehículos verdes en el total de ventas de autos a nivel nacional.

Antes de la pandemia, dicha participación era cercana al 2% y ahora ya es del 10 por ciento.

“Al sumar los eléctricos puros con híbridos, ya es un 10% de vehículos electrificados respecto a ventas totales, que, si bien es poco en términos relativos, si lo comparamos con el número de vehículos electrificados que se vendían hace 5 años, viene incrementando de manera importante año con año”, indicó.

