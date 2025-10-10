Wall Street a la baja tras amenaza de aumentar aranceles a China

Los títulos de Wall Street cayeron este viernes después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con un "aumento masivo" de los aranceles sobre productos chinos.

El Dow Jones de Industriales perdió 1.05%, a pesar de abrir horas antes en verde, mientras que S&P 500 caía 1.47 % y el índice tecnológico Nasdaq, 2.15 %.

Este paquete de restricciones se centra en elementos esenciales para la fabricación de vehículos eléctricos, pantallas táctiles y paneles solares y que desde hace más de medio año se encuentran en el epicentro de las disputas entre ambas potencias.

El mercado tiene también el foco en la nueva temporada de resultados empresariales, que comenzó esta semana con los informes de la aerolínea Delta, que superaron las expectativas.

La próxima semana es el turno de la banca estadounidense, ya que Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, JP Morgan y Goldman Sachs divulgarán sus resultados del tercer trimestre.

