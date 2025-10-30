Wall Street abre en rojo ante inquietud por gasto en IA

Wall Street abrió este jueves en rojo antes las preocupaciones de los inversionistas sobre el gasto continuo en Inteligencia Artificial (IA), así como por la reunión protagonizada entre Estados Unidos y China.

Su principal indicador, el Dow Jones de Industriales bajó un 0.15% tras los resultados obtenidos por las empresas tecnológicas. El S&P 500 perdía un 0.75%, mientras que Nasdaq caía un 1.31%.

Meta, propietaria de las redes sociales WhatsApp, Instagram y Facebook, registró una facturación acumulada de más de 141,000 millones de dólares, con un cargo de 15,930 millones de dólares ante las posibles consecuencias del plan fiscal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Estas perdidas se ateniaron ante la reducción de los aranceles del 10% contra China, mientras que Pekín aplazó su restricción hasta el siguiente año en exportaciones de tierras raras.

Comentarios