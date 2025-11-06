Wall Street abre en rojo ante política arancelaria de Trump

Wall Street abrió en rojo, mientras los inversionistas se enfocan este jueves, en la Inteligencia Artificial y la política arancelaria impuesta por el presidente de Estados Unidos.

El Dow Jones de Industriales bajó un 0.14%; S&P 500 perdía un 0.12% y el Nasdaq retrocedía 0.25 %.

El director ejecutivo de la firma Dynasty Financial Partners, Shirl Penney afirmó que se encuentran en una etapa de inicio frente a la Inyeligencia Artificial, por lo que se invertirá en grandes financieras.

Por otro lado, los analistas esperan que el Tribunal Supremo de Estados Unidos falle en contra de la política arancelaria de la administración, debido a que sus magistrados plantearon dudas sobre su legalidad.

Los inversionistas observaron como Nvidia subió 0.49% y Qualcomm bajaba 1.6% pese a publicar unos sólidos resultados trimestrales.

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas bajó 0.62%, mientras se reduce el temor de los operadores a un exceso de oferta de crudo.

