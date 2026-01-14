Wall Street abre en rojo por caídas en acciones bancarias

Dow Jones de Industriales, principal indicador de Wall Street perdió alrededor del 0.13% en la apertura debido a los resultados obtenidos en algunos de los principales bancos.

En tanto, el selectivo S&P 500 perdía un 0.46 %, hasta 6,931 puntos; Nasdaq caía un 0.8 %, hasta 23,519 enteros.

Analistas atribuyen la volatilidad del sector financiero debido a las críticas efectuadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

También podría interesarte: Bitcoin: un activo inseguro por su alta volatilidad

Sector financiero lidera perdidas

De acuerdo con la agencia EFE, el banco Wells Fargo caía un 4.5% tras anunciar ingresos por debajo de lo esperado para el cuarto trimestre, mientras que Bank of America descendía un 3.48%.

Especialistas mencionan que las las caídas reflejan en realidad "una ansiedad innecesaria" y que los inversionistas apuestan por vender más acciones bancarias, incluso si los resultados son buenos.

Aseguraron que dichas bajas podrían a su vez generar "buenas oportunidades de compra", especialmente de cara a los resultados que anunciarán próximamente las grandes empresas tecnológicas.

Comentarios