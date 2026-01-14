Podcast
Finanzas

Wall Street abre en rojo por caídas en acciones bancarias

Especialistas mencionan que las caídas reflejan 'una ansiedad innecesaria' ante las investigaciones desplegadas contra el líder de la Reserva Federal

  • 14
  • Enero
    2026

Dow Jones de Industriales, principal indicador de Wall Street perdió alrededor del 0.13% en la apertura debido a los resultados obtenidos en algunos de los principales bancos.

En tanto, el selectivo S&P 500 perdía un 0.46 %, hasta 6,931 puntos; Nasdaq caía un 0.8 %, hasta 23,519 enteros.

Analistas atribuyen la volatilidad del sector financiero debido a las críticas efectuadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

Sector financiero lidera perdidas

De acuerdo con la agencia EFE, el banco Wells Fargo caía un 4.5% tras anunciar ingresos por debajo de lo esperado para el cuarto trimestre, mientras que Bank of America descendía un 3.48%.

Especialistas mencionan que las las caídas reflejan en realidad "una ansiedad innecesaria" y que los inversionistas apuestan por vender más acciones bancarias, incluso si los resultados son buenos.

Aseguraron que dichas bajas podrían a su vez generar "buenas oportunidades de compra", especialmente de cara a los resultados que anunciarán próximamente las grandes empresas tecnológicas.


