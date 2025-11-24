Wall Street abre en verde; Alphabet sube 5% por Gemini 3

Wall Street abrió este lunes en verde, mientras que la matriz de Google, subía un 5 % gracias a Gemini 3, su modelo de Inteligencia Artificial "más inteligente" hasta la fecha.

Dow Jones ganó un 0.05 %, hasta 46,268 puntos; el selectivo S&P 500 progresaba un 0.69 % con 6.648 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganaba un 1.41 % para quedar en 22,587 enteros.

Los índices vienen de terminar una semana de volatilidad en la que los sólidos resultados de Nvidia "no lograron reavivar el entusiasmo por la IA" y las expectativas "de una política agresiva de la Reserva Federal (Fed)" disminuyeron "las esperanzas de un aterrizaje suave" de la economía, señala hoy el analista Tom Essaye.

Inversionistas creen que hay un 79% de posibilidades de que la Fed vuelva a recortar los tipos de interés en su reunión de diciembre, según la herramienta Fedwatch de CME Group.

