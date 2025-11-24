Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_24_T104447_416_c7fd52ea7d
Finanzas

Wall Street abre en verde; Alphabet sube 5% por Gemini 3

Inversionistas creen que hay un 79% de posibilidades de que se recorten los tipos de interés en su reunión del próximo diciembre

  • 24
  • Noviembre
    2025

Wall Street abrió este lunes en verde, mientras que la matriz de Google, subía un 5 % gracias a Gemini 3, su modelo de Inteligencia Artificial "más inteligente" hasta la fecha.

Dow Jones ganó un 0.05 %, hasta 46,268 puntos; el selectivo S&P 500 progresaba un 0.69 % con 6.648 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganaba un 1.41 % para quedar en 22,587 enteros.

Los índices vienen de terminar una semana de volatilidad en la que los sólidos resultados de Nvidia "no lograron reavivar el entusiasmo por la IA" y las expectativas "de una política agresiva de la Reserva Federal (Fed)" disminuyeron "las esperanzas de un aterrizaje suave" de la economía, señala hoy el analista Tom Essaye.

Inversionistas creen que hay un 79% de posibilidades de que la Fed vuelva a recortar los tipos de interés en su reunión de diciembre, según la herramienta Fedwatch de CME Group.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_24_at_8_41_27_PM_00062d7af4
Inician reforestación de la Explanada de los Héroes
Whats_App_Image_2025_11_21_at_2_18_32_PM_c05bdfd85b
Edificios y ciudades inspiradas en la naturaleza
SUMAN_40_NUEVOS_CAMIONES_A_LA_RUTA_109_AEROPUERTO_Y_GRIEGA_Y_RUTA_219_07_6442eb0ac5
Impuestos verdes se usan en movilidad y monitoreo ambiental
publicidad

Últimas Noticias

protesta_productores_571b9aa44b
Colapsa la Tampico-Mante por protesta de productores
EH_UNA_FOTO_2025_11_25_T140911_202_88ed293fac
'Una pareja explosiva 4' está en producción a petición de Trump
abuso_sexual_reforma_9d26aeee27
Presentan reformas para reforzar estrategia contra abuso sexual
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_ab0db635aa
Amor por los Desaparecidos localiza cuerpo de mujer en Reynosa
nl_caso_milena_1a290b217f
Indigna en NL rechazo de seguro a bebé con síndrome de Down
escena_aislin_derbez_gabriela_michel_3fb84377d7
Revela Aislinn Derbez la causa de muerte de Gabriela Michel
publicidad
×