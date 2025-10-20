Cerrar X
Finanzas

Wall Street abre en verde ante espera de resultados empresariales

Esperan resultados de grandes organizaciones debido a que se cuida que se mantenga su respectivo rendimiento frente a la bolsa de valores

  • 20
  • Octubre
    2025

Wall Street abrió este lunes en verde, mientras los inversores tienen su atención en los próximos resultados de grandes empresas, así como en el cierre del Gobierno en Estados Unidos.

El Dow Jones subía un 0.44 %; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0.68 % y el tecnológico Nasdaq crecía un 0.94 %.

Se espera que en esta semana se revelen los resultados de grandes empresas como Netflix, Coca-Cola, General Motors, Tesla o Intel; debido a que se cuida que su rendimiento se mantenga. 

Por otra parte, el mercado tiene el foco en el cierre del Gobierno federal en Estados Unidos, lo que obstaculizó la publicación de datos económicos clave.

El precio del petróleo de Texas bajaba un 1.48%, mientras crece la tensión comercial entre Estados Unidos y China, que junto a la posibilidad de una desaceleración económica siembra el temor entre los operadores por un exceso de oferta de crudo, según medios especializados. 


