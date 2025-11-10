Wall Street abre en verde ante posible reapertura de Gobierno

Wall Street abrió este lunes en verde, impulsado por la perspectiva de que se reabra el Gobierno de Estados Unidos, luego de permanecer 40 días cerrado.

El Dow Jones de Industriales subía un 0.69%, S&P 500 avanzaba un 1.21% y Nasdaq ganaba 1.88%.

El Senado de Estados Unidos consiguió aprobar el voto que permite avanzar hacia el proyecto establecido, con el fin de desbloquear los fondos y así, reabrir el Gobierno Federal.

Dicho acuerdo permitirá volver a pagar a los más de 650,000 funcionarios que llevan más de un mes sin recibir su sueldo, así como el pago de retroactivo.

Esta noticia impulsó los valores tecnológicos como Nvidia de 3.5% o Broadcom 2%, las cuales se han visto perjudicadas en las inversiones de la Inteligencia Artificial.

Comentarios