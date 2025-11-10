Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T091536_139_74e53356a3
Finanzas

Wall Street abre en verde ante posible reapertura de Gobierno

Esta noticia brindó esperanza a más de 650,000 empleados que siguen sin recibir su salario después de 40 días de suspender la administración de fondos

  • 10
  • Noviembre
    2025

Wall Street abrió este lunes en verde, impulsado por la perspectiva de que se reabra el Gobierno de Estados Unidos, luego de permanecer 40 días cerrado.

El Dow Jones de Industriales subía un 0.69%,  S&P 500 avanzaba un 1.21% y Nasdaq ganaba 1.88%.

El Senado de Estados Unidos consiguió aprobar el voto que permite avanzar hacia el proyecto establecido, con el fin de desbloquear los fondos y así, reabrir el Gobierno Federal.

Dicho acuerdo permitirá volver a pagar a los más de 650,000 funcionarios que llevan más de un mes sin recibir su sueldo, así como el pago de retroactivo. 

Esta noticia impulsó los valores tecnológicos como Nvidia de 3.5% o Broadcom 2%, las cuales se han visto perjudicadas en las inversiones de la Inteligencia Artificial.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

aranceles_azucar_mexico_8a1c4b0f8c
México impone aranceles de hasta 210% al azúcar importada
30_quejas_sheinbaum_eua_471e2e2966
Reporta Sheinbaum 30 quejas por abusos contra migrantes en EUA
Whats_App_Image_2025_11_11_at_2_06_11_AM_c8f3923afb
Colaborará Monterrey con Maratón 2025 el 14 de diciembre
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_11_T141843_983_55452f953d
Selena Gomez y Gigi Hadid serán damas de honor de Taylor Swift
Whats_App_Image_2025_11_11_at_12_49_30_2_7c4dffafdb
Refuerzan seguridad por el Buen Fin 2025 en Guadalupe
IMG_5893_9016a99751
Activan 'Alerta Regia' para avisar cuando el aire sea peligroso
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
INFO_7_UNA_FOTO_32_49603b3ae1
Alertan por estafa con IA que suplanta a personas desaparecidas
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
publicidad
×