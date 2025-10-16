Cerrar X
Wall Street abre en verde con alza en tecnologías

Tras los resultados positivos obtenidos en el tercer trimestre, los inversores se vieron esperanzados por una política moderada de Reserva Federal

  • 16
  • Octubre
    2025

Wall Street abrió la jornada de este jueves en verde por los resultados obtenidos por la banda estadounidense, así como la subida de las acciones de tecnológicas como Nvidia.

El Dow Jones subía un 0.14 %, el S&P 500 ascendía un 0.21 % y el Nasdaq progresaba un 0.42 %.

Los principales bancos y entidades financieras de Estados Unidos publicaron sus resultados del tercer trimestre, lo que ha superado las expectativas de los inversores.

Esto se vio reflejado en las subidas de tecnológicas como Nvidia, después de que Taiwan Semiconductor elevara su pronóstico de ingresos para 2025.

Por su parte, la empresa de software Salesforce subía un 7% en los primeros compases de la sesión tras anticipar unos ingresos de más de 60,000 millones de dólares para 2030.

Más allá de las tecnológicas, los inversores tienen en el punto de mira el cierre parcial del Gobierno estadounidense y la guerra comercial entre Pekín y Washington.


