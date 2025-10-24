Wall Street abre en verde tras aumento de inflación en septiembre

Wall Street abrió este viernes en verde y su principal indicador, el Dow Jones de Industriales, subía un 0.7%, luego de que la inflación repuntara hasta el 3% durante el mes de septiembre.

El Buró de Estadísticas Laborales informó que el Índice de Precios de Consumo se incrementó una décima con respecto al mes de agosto, a pesar de que el cierre de Gobierno de Estados Unidos aún persiste.

Analistas mencionaron que estos números dan esperanzas a los inversores de que la Reserva Federal lleve a cabo otro recorte de tipos durante la próxima semana.

Inversionistas creen que existe una posibilidad del 97% de que el banco central sitúe las tasas en una horquilla de entre el 3.75 % y el 4%.

Las cifras de inflación eclipsaron la noticia de que Trump ha suspendido las negociaciones comerciales que su país mantenía con Canadá. A través de redes sociales, el mandatario republicano explicó que ha utilizado "fraudalentamente el anuncio" en el que aparece Ronald Reagan hablando mal de los aranceles.

En el plano corporativo, las acciones de Intel subían un 4 % en la apertura tras superar las expectativas de los analistas con sus resultados trimestrales.

Mientras, Procter & Gamble, que hoy anunció que incrementó sus beneficios en un 20 % en el primer trimestre de su ejercicio, subía en bolsa un 1.76 %

En otros mercados, el precio del petróleo intermedio de Texas subió este viernes por la mañana un 0.15 %, hasta $61.88 dólares el barril.

