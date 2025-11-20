Cerrar X
Finanzas

Wall Street abre en verde tras conocer resultados de Nvidia

Analistas aseguraron que se reforzó la expectativa de que la Reserva Federal baje los tipos en su reunión de diciembre, luego de empeorar las perspectivas

  • 20
  • Noviembre
    2025

Wall Street abrió este jueves en verde luego de que se conocieran los datos de empleo del mes de septiembre en Estados Unidos, para reforzar las expectativas por una nueva bajada de tipos de interés.

El Dow Jones de Industriales subía un 1.09 %, hasta 46,639 puntos; el selectivo S&P 500 progresaba un 1.50 % hasta 6,741 unidades y el índice Nasdaq ganaba un 2.09 % hasta 23,035 enteros.

De acuerdo con el Buró de Estadísticas Laborales, Estados Unidos creó 119,000 empleos en septiembre, pero la tasa de desempleo repuntó hasta el 4.4%.

Analistas aseguraron que se reforzó la expectativa de que la Reserva Federal baje los tipos en su reunión de diciembre, luego de empeorar las perspectivas.

Nvidia subía un 4% en los primeros compases tras divulgar el miércoles un aumento de beneficios del 65% interanual. En una conferencia para analistas, el director ejecutivo Jensen Huang refirió que esos temores surgieron debido a que "se ha hablado mucho de una burbuja de IA". Aseguró que es "una visión simplista" y ellos ven "algo muy diferente".


