Finanzas

Wall Street cierra con pérdidas tras amenaza arancelaria de Trump

Empresas tecnológicas que mantienen relaciones con China fueron las más castigadas con retrocesos de hasta el 6% por las tensiones con Trump

  • 10
  • Octubre
    2025

Las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos repercutieron sobre Wall Street con caídas en sus principales índices, lo que generóa la preocupación de los inversores.

La amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles masivos contra China provocó que el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq presentaran bajas de hasta el 4%.

Por otra parte, el precio del petróleo en Texas cerró con una baja del 4%, es decir, a %58.9 dólares el barril, ante el temor de los inversores del aumento de los atanceles pueda afectar a la demanda.

Las empresas tecnológicas que mantienen relaciones con China fueron las más castigadas, con retrocesos de más del 3% para Nvidia, del 6% para AMD y de más del 4% para Tesla.

Otros analistas apuntan a que los inversores van a mantener la cautela hasta que quede un poco más claro cómo evoluciona la disputa comercial entre las dos potencias, a lo que hay que sumar también la incertidumbre generada por el cierre del Gobierno federal estadounidense, que contribuyó igualmente al sentimiento bajista al cierre de la semana.


