Wall Street cierra con subidas del 1%; aún esperan resultados

El presidente Donald Trump afirmó que tendrá que esperar a su reunión con su homólogo chino para negociar un tratado comercial "justo"

Wall Street cerró este lunes con subidas superiores al 1 % en sus principales indicadores, impulsado por las buenas perspectivas en bolsa de Apple, la cual se disparó un 3.9% y expectante por los próximos resultados trimestrales.

El Dow Jones subió un 1.12 %, hasta 46.796 puntos; el S&P 500 avanzó un 1.07 %, hasta 6,735 unidades, y el Nasdaq ganó un 1.37 %, hasta 22.990 enteros.

Analistas destacaron que Apple es una de las mayores cotizadas del mundo, después de que la financiera Loop Capital mejorara la calificación de sus acciones y elevara su precio objetivo a 315 dólares.

Según datos de Bank of America, el 76% de las compañías que cotizan en el S&P 500, y ya publicaron sus resultados han superado las expectativas de los analistas de Wall Street.

El presidente Donald Trump afirmó que tendrá que esperar a su reunión con su homólogo chino, Xi Jinping, prevista para finales de octubre en Corea del Sur, ambos puedan negociar un tratado comercial "justo".


