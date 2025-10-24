Wall Street cierra con triple récord; Dow Jones suma 47000 puntos

Wall Street cerró la semana con récords en sus tres principales indicadores. Dow Jones de Industriales por primera vez superando los 47,000 puntos tras conocerse un dato de inflación más débil de lo esperado en Estados Unidos.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 1.01 %, hasta 47.207 puntos; el S&P 500 avanzó un 0.79 %, hasta 6.791 unidades, y el Nasdaq ganó un 1.15 %, hasta 23.204 enteros, en los tres casos logrando máximos históricos.

La plaza estadounidense encadena su segunda semana positiva, con ganancias acumuladas en torno al 2%.

El Índice de Precios de Consumo de Estados Unidos subió en septiembre un 3% interanual, y un 0.3 % con respecto al mes anterior, menos de lo previsto, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal bajará más sus tipos de interés en adelante.

Inversionistas creen que hay un 97% de probabilidades de que el banco central baje entre el 3.75% y el 4% en su reunión de política de la próxima semana.

Entre las más empresas destacadas sobre Inteligencia Artificial se encuentra Intel, que reportó un beneficio de 4.100 millones de dólares en el tercer trimestre.

Comentarios