Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T152540_397_f942a2209b
Finanzas

Wall Street cierra con triple récord; Dow Jones suma 47000 puntos

Inversionistas creen que hay un 97% de probabilidades de que el banco central baje hasta el 4% para la reunión de política de la próxima semana

  • 24
  • Octubre
    2025

 Wall Street cerró la semana con récords en sus tres principales indicadores. Dow Jones de Industriales por primera vez superando los 47,000 puntos tras conocerse un dato de inflación más débil de lo esperado en Estados Unidos.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 1.01 %, hasta 47.207 puntos; el S&P 500 avanzó un 0.79 %, hasta 6.791 unidades, y el Nasdaq ganó un 1.15 %, hasta 23.204 enteros, en los tres casos logrando máximos históricos.

La plaza estadounidense encadena su segunda semana positiva, con ganancias acumuladas en torno al 2%.

El Índice de Precios de Consumo de Estados Unidos subió en septiembre un 3% interanual, y un 0.3 % con respecto al mes anterior, menos de lo previsto, lo que refuerza las expectativas de que la Reserva Federal bajará más sus tipos de interés en adelante.

Inversionistas creen que hay un 97% de probabilidades de que el banco central baje entre el 3.75% y el 4% en su reunión de política de la próxima semana.

Entre las más empresas destacadas sobre Inteligencia Artificial se encuentra Intel, que reportó un beneficio de 4.100 millones de dólares en el tercer trimestre.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Afirma_Petro_que_el_Cartel_de_los_Soles_no_existe_d2bdd68f62
EUA sanciona a Petro y su familia por acusación de narcotráfico
EH_UNA_FOTO_2025_10_24_T092317_933_c1e73cddbb
Respiran productores citrícolas por aumento de limón italiano
finanzas_vuelos_3437836474
‘Agarran vuelo’ precios en transporte aéreo pese a baja inflación
publicidad

Últimas Noticias

IMG_5264_d7e1ab2bb3
Derrota Auténticos Tigres a Borregos CDMX y asegura postemporada
Rod_Stewart_3281dff526
Nombran a Rod Stewart ciudadano honorario de Buenos Aires
Whats_App_Image_2025_10_24_at_9_24_24_PM_2_b9b6b46f6e
Los Puertos estrena moderna cancha y área de convivencia
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_10_24_at_12_53_22_AM_d1e13a5690
Denuncian rechazo de niños con autismo en colegios privados de NL
gusano_poza_rica_a2ddefb6e6
Aparecen 'gusanos cola de rata' tras inundaciones en Veracruz
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T172943_863_af8f488631
Cierran operaciones CIBanco, Intercam y Vector en México
publicidad
×