Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T160903_004_f6953931af
Finanzas

Wall Street cierra impulsada por valores tecnológicos

Honeywell International subió 6.8 % al animar a los inversores con sus resultados del tercer trimestre, mejores de lo que se esperaba

  • 23
  • Octubre
    2025

La bolsa de Wall Street cerró este jueves en verde impulsada por la subida de los valores tecnológicos, que propulsaron las ganancias del Nasdaq y el S&P 500.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 0.31 %, hasta 46.734 puntos; el S&P 500 avanzó un 0.58%, hasta 6.738 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0.89 %, hasta 22.941 enteros.

Más allá de las tecnológicas, las acciones de American Airlines subieron un 5.6 %, tras divulgar pérdidas menores a las esperadas para el tercer trimestre y superar las expectativas con sus perspectivas para el resto del año.

Honeywell International subió un 6.8 % al animar a los inversores con sus resultados del tercer trimestre, mejores de lo que se esperaba.

El fabricante de automóviles Tesla, que también se incluye en este grupo, divulgó que redujo su beneficio neto un 37 % en el tercer trimestre de 2025.

Según la empresa, esto se debió al aumento de los gastos operativos y el descenso de los ingresos por créditos regulatorios.

En otros mercados, el precio del petróleo de Texas se disparó un 5.62 %, hasta 61.79 dólares el barril, impulsado por las nuevas sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_10_23_T084513_150_b860cf335a
Wall Street abre en verde; Dow Jones sube un 0.07 %
EH_UNA_FOTO_2025_10_20_T153509_767_4402f87b48
Wall Street cierra con subidas del 1%; aún esperan resultados
EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T090627_084_a8f740785e
Wall Street abre mixto ante problemas con bancos por créditos
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_86_afbad62bc4
Suman 11 desaparecidos en Reynosa gobernada por Carlos Peña
Pato_O_Ward_F1_b2fcb7887c
Pato O'Ward; segundo rookie más rápido del FP1 del GP de México
camiones_samuel_40_fa7bc89725
Llegan 40 nuevos camiones para rutas 109 y 219 en NL: Samuel
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_24_at_11_04_41_PM_2bfd4c7ad6
Logra NL inversión histórica: suma $110,000 millones de dólares
tren_golfo_monterrey_745393caf9
Impulsan conexión de Tren del Golfo con el Metro de Monterrey
dr_hospital_alena_0e58f50f5b
Denuncia Alena que Doctors Hospital Auna trata de silenciarla
publicidad
×