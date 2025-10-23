Wall Street cierra impulsada por valores tecnológicos

La bolsa de Wall Street cerró este jueves en verde impulsada por la subida de los valores tecnológicos, que propulsaron las ganancias del Nasdaq y el S&P 500.

Al término de la sesión en el parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales subió un 0.31 %, hasta 46.734 puntos; el S&P 500 avanzó un 0.58%, hasta 6.738 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un 0.89 %, hasta 22.941 enteros.

Más allá de las tecnológicas, las acciones de American Airlines subieron un 5.6 %, tras divulgar pérdidas menores a las esperadas para el tercer trimestre y superar las expectativas con sus perspectivas para el resto del año.

Honeywell International subió un 6.8 % al animar a los inversores con sus resultados del tercer trimestre, mejores de lo que se esperaba.

El fabricante de automóviles Tesla, que también se incluye en este grupo, divulgó que redujo su beneficio neto un 37 % en el tercer trimestre de 2025.

Según la empresa, esto se debió al aumento de los gastos operativos y el descenso de los ingresos por créditos regulatorios.

En otros mercados, el precio del petróleo de Texas se disparó un 5.62 %, hasta 61.79 dólares el barril, impulsado por las nuevas sanciones de Estados Unidos a las dos mayores petroleras rusas.

