Finanzas

Wall Street cierra mixto por foco en cierre de Gobierno e IA

Wall Street sufrió su peor sesión en más de un mes precisamente al empeorar los pronósticos sobre una bajada de los tipos en diciembre

  • 14
  • Noviembre
    2025

Wall Street cerró en territorio mixto este viernes y también la semana, llena de altibajos y centrada en las perspectivas de los tipos de interés.

Al cierre de la sesión, Dow Jones y S&P 500 registraron pérdidas del 0.65 % y el 0.05 %, respectivamente, mientras que el índice Nasdaq se mantuvo a flote y subió un 0.13 %.

El comienzo de la semana estuvo marcado por el optimismo ante los avances en el Congreso hacia un acuerdo político que permitiera poner fin al histórico cierre del gobierno, e incluso el Dow Jones anotó récords y superó por primera vez los 48,000 puntos.

Recordemos que Wall Street sufrió su peor sesión en más de un mes precisamente al empeorar los pronósticos sobre una bajada de los tipos en diciembre: los mercados ahora ven más probable que el banco central los mantenga sin cambios.

Las ventas masivas de acciones en el sector tecnológico han lastrado al bitcóin, la criptomoneda más utilizada, que atravesaba un ciclo de bonanza impulsado en parte por la mayor apertura del Gobierno de Estados Unidos.


