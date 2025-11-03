Cerrar X
Finanzas

Wall Street comienza noviembre en verde por Amazon y Nvidia

Chips avanzados de Nvidia son cruciales para que Emiratos pueda convertirse en un actor global importante en el campo de la inteligencia artificial

  • 03
  • Noviembre
    2025

Wall Street cerró este lunes en verde debido al empuje de tecnológicas como Amazon y Nvidia, que terminaron la sesión con subidas del 4% y del 2.17%, respectivamente.

S&P 500 finalizó con un aumento del 0.17% o 11.77 puntos, alcanzando las 6,851.97 unidades, mientras que el Dow Jones de Industriales perdió 226.19 puntos o un 0.48 % para terminar en 47,336.68 enteros.

Nvidia fue uno de los protagonistas de la jornada, con una subida del 2.17% después de anunciar licencias de exportación de chips a Emiratos Árabes Unidos.

Según algunos analistas, estos chips avanzados de Nvidia son "cruciales" para que Emiratos pueda convertirse en un actor global importante en el campo de la inteligencia artificial.

Mientras, Amazon logró un 4% después de conocerse que OpenAI ha llegado a un acuerdo con la tecnológica para acceder a infraestructura de la compañía por 38,000 millones de dólares, con el fin de acelerar y hacer más eficientes tareas de la IA.


