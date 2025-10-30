Cerrar X
Finanzas

Wall Street concluye jornada con caídas por acciones tecnológicas

Esto sucedió en el marco de que China aplazó su última restricción a las exportaciones de tierras raras, mientras que Estados Unidos redujo los aranceles

  • 30
  • Octubre
    2025

Wall Street cerró con caídas en una sesión marcada por los resultados de las grandes tecnológicas y la reunión entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo chino, Xi Jinping.

Dow Jones de Industriales registró una caída de 0.23%, para cerrar en 47.522 puntos, mientras que el S&P 500 bajó un 0.99% para terminar en 6.822 unidades.

La jornada estuvo marcada por los resultados trimestrales de gigantes tecnológicos, divulgados ayer y hoy tras el cierre del mercado.

Inversionistas también siguieron hoy muy de cerca el acuerdo entre los presidentes de Estados Unidos y China donde se acordó reducir los aranceles a las importaciones asiáticas hasta el 47%, mientras que Pekín asegura que aumentará las compras de soya cultivada en el país norteamericano.

China también aplazó un año su última restricción a las exportaciones de tierras raras, algo que había provocado fricciones entre ambas partes. 

Analistas señalaron que los inversionistas también afirmaron que se encuentran preocupados por las declaraciones realizadas por la Reserva Federal, Jerome Powell, quien insinuó que podría no recortar nuevamente las tasas de interés.


