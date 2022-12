Ya están cerca las fiestas navideñas y… ¡el aguinaldo!

Esta prestación es un derecho irrenunciable por lo que el empleador no puede argumentar dificultades económicas o falta de utilidades para no pagarlo.

Ya estamos en diciembre y se acerca el pago más esperado por todos los trabajadores del país: el aguinaldo, pero ¿quién tiene derecho a él? y ¿cuándo se entrega?



Esta famosa prestación surgió en la Ley Federal del Trabajo en 1970 y todos los trabajadores, ya sean de base, confianza, planta, sindicalizados, contratados por obra o tiempo determinado, eventuales, entre otros, tienen derecho a recibirla.



El aguinaldo también aplica para los comisionistas, agentes de comercio, de seguros, vendedores y otros semejantes que se rijan por la Ley Federal del Trabajo.



De acuerdo con la página del Gobierno de México, el aguinaldo debe pagarse antes del 20 de diciembre y el monto mínimo es de 15 días de salario si el trabajador laboró todo el año, pues de lo contrario es un proporcional.



¿El aguinaldo genera impuestos?



Aunque sea una noticia triste para muchos, efectivamente el aguinaldo sí genera impuestos, siempre y cuando el monto recibido sea superior a 2,606.40 pesos. Esto es 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).



¿Qué pasa si no me lo entregan?



La Ley establece que es una obligación del empleador pagar el aguinaldo en tiempo y forma. Si incumple, se contemplan sanciones de 50 a 500 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA).



De no recibir tu aguinaldo puedes asesorarte a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo en el teléfono 8120202666 o citar a tu empleador a través del Centro de Conciliación Laboral del Estado o bien del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral Federal según sea el caso para buscar la solución a tu problema, cuentas un año para reclamar ante las instancias jurisdiccionales competentes.



¿Qué es la Unidad de Medida y Actualización (UMA)?



La UMA refiere a la unidad de medida o referencia económica en pesos, para calcular el pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales y de los estados.