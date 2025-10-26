Abbas formaliza sucesión temporal en la Autoridad Palestina

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, declaró un proceso formal de sucesión en la Autoridad Palestina “en caso de vacancia”, en el que su vicepresidente Husein al Sheij asumiría temporalmente el cargo mientras se organizan elecciones.

A sus 89 años, Abbas busca garantizar la continuidad del liderazgo en un momento crítico, supervisando la posibilidad de una autoridad conjunta con Hamas en Gaza.

Según la normativa, Al Sheij ocuparía la presidencia por un máximo de 90 días, prorrogables solo una vez si no se pueden celebrar elecciones por fuerza mayor.

Abbas subrayó que esta medida busca proteger el sistema político, la integridad territorial y las instituciones palestinas, según informó la agencia oficial WAFA.

