Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_26_T115256_140_a7ce07c194
Internacional

Abbas formaliza sucesión temporal en la Autoridad Palestina

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, declaró un proceso formal de sucesión en la Autoridad Palestina 'en caso de vacancia'

  • 26
  • Octubre
    2025

El presidente palestino, Mahmoud Abbas, declaró un proceso formal de sucesión en la Autoridad Palestina “en caso de vacancia”, en el que su vicepresidente Husein al Sheij asumiría temporalmente el cargo mientras se organizan elecciones.

A sus 89 años, Abbas busca garantizar la continuidad del liderazgo en un momento crítico, supervisando la posibilidad de una autoridad conjunta con Hamas en Gaza.

Según la normativa, Al Sheij ocuparía la presidencia por un máximo de 90 días, prorrogables solo una vez si no se pueden celebrar elecciones por fuerza mayor.

Abbas subrayó que esta medida busca proteger el sistema político, la integridad territorial y las instituciones palestinas, según informó la agencia oficial WAFA.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

sheinbaum_peru_20ecec7920
Exige Sheinbaum liberar a Castillo tras destitución de Boluarte
boluarte_ratifica_que_2024_se_impulsara_la_economia_en_peru_03936693f4
Congreso de Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte
EH_UNA_FOTO_b80b79de57
Reconoce Francia en la ONU el Estado de Palestina
publicidad

Últimas Noticias

573158219_18536558860027169_738576575966597409_n_f58909364a
Famosos aceleran en el Gran Premio de México 2025
Whats_App_Image_2025_10_27_at_1_16_32_AM_1_71a868949b
Concurso de esculturas de arena destaca en Marciano Fest 2025
ems_d9979cc43a
Emma Thompson regresa al suspenso con 'Down Cemetery'
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_25_T105236_182_1dddebdb4b
Buena calidad del aire en Monterrey y zona metropolitana
G4_H3009_Wc_A_Abzym_2582d47458
Nuevo León cierra siete pedreras por explotar áreas protegidas
Whats_App_Image_2025_10_24_at_7_48_21_PM_1_ff9911a7c8
Productores y gobierno impulsan industria carbonífera en Coahuila
publicidad
×