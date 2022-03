¡Acuario del terror!; hallan animales momificados

Una youtuber realizó una exploración en un a acuario abandonado y encontró lo que parece una escena de una cinta apocalíptica

Una reconocida exploradora urbana de YouTube tuvo una experiencia de terror al realizar una expedición en un acuario abandonado de Asturias, en España.

En el video que compartió en su canal "Juj' Urbex", Juliette y un amigo aparecen recorriendo los oscuros pasillos del interior del acuario en ruinas.

La joven de 24 años de Lyon, Francia, con ayuda de linternas hizo un descubrimiento sorprendente. No solo encontró un tiburón momificado en un tanque seco, también halló frascos de vidrio rotos con restos de criaturas marinas, incluido lo que parecía ser un pulpo, también encontró otros animales muertos esparcidos en el suelo del acuario.

"Me sorprendió ver a este tiburón. Me entristeció, incluso si ya estaba muerto antes de que el lugar fuera abandonado", dijo Juju_Urbex a Newsweek . "Sobre todo me preguntaba por qué nunca se había quitado".

Juliette comentó que parecía que algunos de los animales se los habían llevado, tal vez trasladados a otros acuarios o zoológicos, mientras que el tiburón y otros animales fueron abandonados.

El acuario-museo en cuestión es el Centro del Calamar Gigante, conocido en todo el mundo por tener el calamar más grande del mundo en exhibición, que cerró sus puertas en 2014 luego de que una ola de más de 13 metros de altura arrasara con una buena parte del edificio así como varios animales.

