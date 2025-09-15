Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_15_T104509_643_a0ffeab8e2
Internacional

Acusan a Cuba de someter a 60,000 reos a trabajos forzosos

Como resultado de diversas encuestas, la ONG señaló que los prisioneros son forzados a trabajar largas jornadas de hasta 63 horas a la semana

  • 15
  • Septiembre
    2025

Alrededor de 60,000 presos en Cuba están sometidos a trabajos forzados, la mayoría sin salario y en condiciones "inhumanas y explotadoras", denunció Prisioners Defenders.

El Primer Informe Integral sobre el Trabajo Forzoso en las Prisiones en Cuba, se basa en entrevistas estandarizadas a 53 exreclusos, en el que se detalla sobre las condiciones de esclavitud.

Subrayan que todos los internos trabajan hasta 63 horas a la semana, en la producción de carbón vegetal de marabú, en la zafra de caña de azúcar, la elaboración de tabacos y en la construcción.

Los encuestados aseguraron que fueron obligados a trabajar bajo amenazas, violencia física o represalías. Detallaron que fueron forzados al trabajo forzoso a pesar de padecer enfermedades crónicas o lesiones incapacitantes. 

El estudio señala asimismo que los afrodescendientes y las mujeres están desproporcionadamente representados entre las víctimas, debido a que sufren formas agravadas de discriminación y violencia.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25253724876019_c0a35aa2cc
Cuba se queda sin electricidad por apagón masivo nacional
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T094540_686_880cc00c24
Twenty One Pilots demanda a Temu por vender mercancía pirata
deportes_eddy_pineiro_7682affddf
Los 49ers firman al tercer mejor pateador de la NFL, Eddy Piñeiro
publicidad

Últimas Noticias

EH_FOTO_VERTICAL_31_132cb8cf9b
Educación destina 823 MDP para 816 escuelas en Tamaulipas
2ea133b1_b0f8_4423_80c7_006d069478c1_66ab1f2106
Huachicol fiscal provoca caída de 8% en ventas de combustibles
EH_UNA_FOTO_2025_09_16_T155020_829_43fc108e6f
Convoca a movimiento de resistencia por la propiedad y libertad
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×