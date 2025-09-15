Acusan a Cuba de someter a 60,000 reos a trabajos forzosos

Alrededor de 60,000 presos en Cuba están sometidos a trabajos forzados, la mayoría sin salario y en condiciones "inhumanas y explotadoras", denunció Prisioners Defenders.

El Primer Informe Integral sobre el Trabajo Forzoso en las Prisiones en Cuba, se basa en entrevistas estandarizadas a 53 exreclusos, en el que se detalla sobre las condiciones de esclavitud.

Subrayan que todos los internos trabajan hasta 63 horas a la semana, en la producción de carbón vegetal de marabú, en la zafra de caña de azúcar, la elaboración de tabacos y en la construcción.

Los encuestados aseguraron que fueron obligados a trabajar bajo amenazas, violencia física o represalías. Detallaron que fueron forzados al trabajo forzoso a pesar de padecer enfermedades crónicas o lesiones incapacitantes.

El estudio señala asimismo que los afrodescendientes y las mujeres están desproporcionadamente representados entre las víctimas, debido a que sufren formas agravadas de discriminación y violencia.

Comentarios