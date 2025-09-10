Adolescente ingresa con arma a escuela en Argentina

Una adolescente de 14 años ingresó con un arma este jueves a un colegio de la provincia argentina de Mendoza.

De acuerdo con testigos, la menor ingreso al instituto para llegar al patio y efectuar los tres disparos. Sin embargo, la joven no detonó al instante el arma, lo que permitió que los alumnos desalojaran la escuela de manera oportuna.

Fernando Ubieta, alcalde de La Paz, declaró a medios locales que la intención es que la niña salga "sana y salva" del colegio y, además, aclaró que la adolescente es su familiar, hija de uno de sus primos.

"Creería que es un caso aislado y lamentablemente nos ha tocado en el departamento. Es un momento complicado para la juventud", agregó Ubieta

Medios locales reprodujeron un video al parecer filmado por un alumno en el que se ve a la menor ingresando a la escuela con un arma. En otro video captado dentro de un aula se escuchan dos disparos.

En tanto, el Ministerio de Seguridad provincial informó en un comunicado que "está trabajando el comité de crisis con los profesionales y equipos especialistas. En este contexto, cualquier alteración externa o por fuera de los protocolos podría tener consecuencias graves".

Por ello pidió “a los medios de comunicación, organizaciones ya la ciudadanía en general que se abstengan de concurrir a las inmediaciones de la escuela” en el marco de “una situación donde debe primar la seguridad y el respeto al interés superior de la niña involucrada y su contexto”.

El suceso provocó un fuerte impacto en la opinión pública de un país no acostumbrado a esta clase de episodios. En Argentina la tenencia de armas está regulada.

