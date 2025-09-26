Cerrar X
putin_aviones_europa_460a2f5e13
Internacional

Advierte Rusia de consecuencias por amenazas de derribo aéreo

Rusia calificó de 'irresponsables y peligrosas' las declaraciones de políticos europeos que amenazaron con derribar aviones rusos si violan el espacio aéreo

  • 26
  • Septiembre
    2025

El Gobierno ruso advirtió este viernes que las recientes declaraciones de políticos europeos sobre la posibilidad de derribar aviones rusos son “peligrosas por sus consecuencias” y representan una escalada significativa de tensiones en la región.

“Las declaraciones sobre el derribo de aviones rusos son, como mínimo, imprudentes e irresponsables, y, por supuesto, peligrosas por sus consecuencias”, declaró Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a la televisión pública rusa.

Horas antes, Peskov ya había calificado de “irresponsables” los comentarios de líderes europeos, al tiempo que negó que aeronaves rusas hayan violado espacio aéreo de países vecinos.

“El Kremlin considera infundadas las acusaciones de que aviones o drones rusos penetraron en cielos europeos”, sostuvo, en referencia a las denuncias presentadas por Polonia, Rumanía y los países bálticos.

El portavoz añadió que, en un contexto de “tanta imprudencia”, hablar de derribos aéreos supone “una escalada muy significativa cerca de nuestras fronteras”.

Cabe señalar que las declaraciones del Kremlin llegan después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, asegurara que los países aliados “no permitirán nuevas violaciones del espacio aéreo” por parte de Rusia.

Según la agencia Bloomberg, diplomáticos occidentales transmitieron un mensaje directo a Moscú en reuniones recientes: cualquier nueva incursión será respondida con la fuerza.

Las tensiones se intensificaron desde mediados de septiembre, cuando una veintena de drones rusos penetraron en territorio polaco, hecho que Varsovia calificó como “acto de agresión”.

Por su parte, la OTAN ha reforzado la vigilancia en la región y, mientras tanto, el Kremlin insiste en que las acusaciones forman parte de una campaña contra Rusia.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25260831162594_b2c27621a6
Pakistán y Arabia Saudí firman un acuerdo de defensa mutua
EH_DOS_FOTOS_1bb6b59b7a
Advierte Rusia a Trump: 'En una guerra nuclear no hay ganadores'
trump_israel_iran_3ec3e08ba9
Trump ve posible ataque de Israel a Irán, pero no inminente
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T072025_856_81808f0fe6
Reconocen importancia del Tec de Saltillo en formación académica
EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T071530_187_fd912b6962
Anuncian inversión de $15 mdp para mobiliario en escuelas
EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T071252_410_9df9d6d503
Saltillo renueva anualmente 1% de su red de agua potable
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×