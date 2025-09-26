Advierte Rusia de consecuencias por amenazas de derribo aéreo

El Gobierno ruso advirtió este viernes que las recientes declaraciones de políticos europeos sobre la posibilidad de derribar aviones rusos son “peligrosas por sus consecuencias” y representan una escalada significativa de tensiones en la región.

“Las declaraciones sobre el derribo de aviones rusos son, como mínimo, imprudentes e irresponsables, y, por supuesto, peligrosas por sus consecuencias”, declaró Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, a la televisión pública rusa.

Horas antes, Peskov ya había calificado de “irresponsables” los comentarios de líderes europeos, al tiempo que negó que aeronaves rusas hayan violado espacio aéreo de países vecinos.

“El Kremlin considera infundadas las acusaciones de que aviones o drones rusos penetraron en cielos europeos”, sostuvo, en referencia a las denuncias presentadas por Polonia, Rumanía y los países bálticos.

El portavoz añadió que, en un contexto de “tanta imprudencia”, hablar de derribos aéreos supone “una escalada muy significativa cerca de nuestras fronteras”.

Cabe señalar que las declaraciones del Kremlin llegan después de que el canciller alemán, Friedrich Merz, asegurara que los países aliados “no permitirán nuevas violaciones del espacio aéreo” por parte de Rusia.

Según la agencia Bloomberg, diplomáticos occidentales transmitieron un mensaje directo a Moscú en reuniones recientes: cualquier nueva incursión será respondida con la fuerza.

Las tensiones se intensificaron desde mediados de septiembre, cuando una veintena de drones rusos penetraron en territorio polaco, hecho que Varsovia calificó como “acto de agresión”.

Por su parte, la OTAN ha reforzado la vigilancia en la región y, mientras tanto, el Kremlin insiste en que las acusaciones forman parte de una campaña contra Rusia.

