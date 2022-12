Aerolínea de Estados Unidos cancela más del 80% de vuelos

Southwest Airlines volvió a cancelar miles de vuelos tras la fuerte tormenta invernal que arruinó los planes de viaje navideños en diversas partes de Estados Unidos, y el gobierno federal dijo que investigará por qué la compañía iba tan a la zaga de otras aerolíneas.

Un día después de que la mayoría de las aerolíneas estadounidenses se recuperaron de la tormenta, Southwest había suspendido otros dos mil 600 vuelos en la costa este hasta el atardecer. Esos vuelos representaban más del 80% de los 3 mil viajes cancelados el martes en todo el país, según el servicio de seguimiento FlightAware.

Y el caos parecía que iba a continuar. La aerolínea también canceló dos mil 500 vuelos para este miércoles y casi mil 400 para el jueves.

En los aeropuertos donde opera Southwest, los clientes hacían largas filas con la esperanza de encontrar un asiento en otro vuelo. Algunos intentaron alquilar coches para llegar antes a sus destinos. Otros encontraron sitios para dormir en el piso. Las maletas se amontonaban en pilas enormes.

Conrad Stoll, un obrero de la construcción jubilado de Missouri, tenía previsto volar de Kansas City a Los Ángeles para asistir al cumpleaños 90 de su padre, hasta que su vuelo de Southwest fue cancelado a primera hora del martes. Dijo que tampoco podrá ver a su madre de 88 años.

'Fui allá en 2019, y ella me miró y me dijo: 'No voy a volver a verte'', relató Stoll, quien tiene 66 años.